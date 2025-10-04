Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Şanlıurfa dünya çapında temsil imkanına kavuşmuş oldu

“UCLG-MEWA Dünya çapında bir organizasyon ve tabii ki bölgelere ayrılmış durumda. Bizim de üyesi olduğunuz MEWA Ortadoğu ve Batı Asya bölümü. Geçen dönem ilk seçildiğimizde hem eş başkan olarak hem kültür elçisi olarak görev yapmıştım. Yapılan seçimlerde her yıl bu görevler yenileniyor. Bu yılki yapılan toplantı ile hem kültürel elçiliğimiz hem de eş başkanlığımız devam ettirildi. Bu toplantıda yeni bir karar alındı ve yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. Aslında en önem kazanım ise bu oldu. Dünya genelinde temsil imkanına kavuşmaya hak kazandık. İlimizi ve ülkemizi temsil etme fırsatı bulacağız. Bu 3 tane onurla birlikte Şanlıurfa’mıza güzel bir müjde ile dönmüş olacağız. Bundan dolayı da memnuniyetimi ve mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa’mıza ve ülkemize hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz”