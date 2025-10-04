Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Şanlıurfa dünya çapında temsil imkanına kavuşmuş oldu

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongre üyeleri Konya’da bir araya geldi. 17 Ülkeden 300'ün üzerinde yerel yönetimler temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen kongrede Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, uluslararası alanda yürüttüğü etkili çalışmalar ve kültürel diplomasi alanındaki öncü rolü dolayısıyla bir kez daha önemli görevlere tevdi edildi.
ŞANLIURFA'NIN SESİ ŞİMDİ DAHA DA GÜÇLÜ
Kongrede Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın vizyonu ve temsil gücü, sadece kültürel alanla da sınırlı kalmadı. Alınan karar doğrultusunda Başkan Gülpınar, UCLG-MEWA Eş Başkanı olarak da yeniden görevlendirildi. Böylelikle, hem kültür alanındaki diplomatik liderliği hem de bölgesel yönetimdeki etkin rolüyle Şanlıurfa’nın sesi uluslararası platformlarda daha da güçlü bir şekilde yer bulacak.
“İLİMİZİ VE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME FIRSATI BULACAĞIZ”
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Konya’da devam eden toplantıda Şanlıurfa’nın Dünya çapında temsili anlamında çok önemli görevler üstlendiğini söyledi.