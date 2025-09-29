Şanlıurfa, Başkan Gülpınar ile Mondiacult 2025'te yine dünya sahnesinde

UNESCO tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük kültür zirvesi olan Mondicult 2025’e, Türkiye’den akredite edilen tek belediye başkanı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar katılıyor. Kadim şehir Şanlıurfa’yı uluslararası arenada başarıyla temsil eden Başkan Gülpınar, şehrin zengin kültürel mirasını ve benzersiz gücünü dünya sahnesine taşıyarak Şanlıurfa’ya büyük bir prestij kazandırdı.
Başkan Kasım Gülpınar, UNESCO tarafından düzenlenen ve dünya çapında büyük önem taşıyan Mondiacult 2025 Zirvesi’ne katıldı. İlk olarak UCLG Kültür Zirvesi’ne, ardından Mondiacult 2025’e katılan Başkan Gülpınar’a, Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal da eşlik ediyor.
Dünya genelinden kültür bakanları, bakan yardımcıları, uluslararası kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı bu zirvede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da Türkiye’den ve UCLG-MEWA Bölgesi’nden akredite edilen tek belediye başkanı olarak yer aldı. Zirveye, UNESCO’nun 194 üye ülkesinden temsilciler katılım sağladı.
Türkiye’den; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve çok sayıda üst düzey temsilci de konferansta hazır bulundu.