Şanlıurfa, Başkan Gülpınar ile Mondiacult 2025'te yine dünya sahnesinde

MONDIACULT 2025, yalnızca devletlerin değil, yerel yönetimlerin de küresel kültür politikalarının şekillenmesinde oynadığı kritik rolü vurgulaması bakımından büyük önem taşıdı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kültür Elçisi de olan Başkan Gülpınar’ın bu önemli programa katılımı, Şanlıurfa’nın kültürel diplomaside yükselen bir merkez olduğunun güçlü bir göstergesi oldu.