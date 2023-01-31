Sarıyer'de yürüyüş yapan görme engelli çift denize düştü

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Sarıyer
İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer'de yürüyüş yapan çift, Emirgan Sahili'ne indi.
Burada yürümeye devam eden çift, bu sırada önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemedi.
Ardından denize düşünce çığlıklar sahilde yankılandı. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki vatandaşlar yardıma koştu.
Vatandaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı. Sırılsıklam olan iki arkadaş ardından da banka oturtuldu.
Neye uğradığını şaşıran ikili, olayın şokunu uzun süre atlatamazken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.