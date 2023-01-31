Sarıyer'de yürüyüş yapan görme engelli çift denize düştü

Burada yürümeye devam eden çift, bu sırada önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemedi.

Vatandaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı. Sırılsıklam olan iki arkadaş ardından da banka oturtuldu.