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Sarıyer'de yürüyüş yapan görme engelli çift denize düştü

Emirgan Sahili’nde yürüyüş yapan görme engelli çift, merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin seslerini duyan sahildeki vatandaşlar yardıma koştu.

12:06 . 31/01/2023 Salı
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Sarıyer

Sarıyer

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer'de yürüyüş yapan çift, Emirgan Sahili'ne indi.

Burada yürümeye devam eden çift, bu sırada önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemedi.

Çevredekiler yardım etti

Ardından denize düşünce çığlıklar sahilde yankılandı. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki vatandaşlar yardıma koştu.

Sırılsıklam oldukları görüldü

Vatandaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı. Sırılsıklam olan iki arkadaş ardından da banka oturtuldu.

O anlar kamerada

Neye uğradığını şaşıran ikili, olayın şokunu uzun süre atlatamazken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Sarıyer
#Görme engelli
#Deniz
1 saat önce
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Sarıyer'de yürüyüş yapan görme engelli çift denize düştü
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