Savcılık yeni anız raporu istedi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan 15 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Diyarbakır’da 8 bin 100, Mardin'de 7 bin dönüm alanda hasara neden olan ve toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazinin küle döndüğü, 550’den fazla küçükbaş hayvanın telef olduğu yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor yetersiz bulundu.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEYİN

Bilirkişi heyetinden yeni bir rapor yazılmasını talep eden başsavcılık, raporda eksik gördüğü yerlerle alakalı ilgili kurumlardan da bilgi istedi. Başsavcılık yeniden hazırlanacak olan bilirkişi raporunda yangına ilişkin havadan çekilen fotoğrafların incelenmesini istedi. Yangın öncesi, yangın sırası ve yangından sonra çekilmiş olan fotoğraflar ile uydu görüntülerinin incelenerek detaylıca anlatılması talep edildi.

METEOROLOJİK VERİLERE DE BAKILACAK

Yangının çıkış noktasını tam anlamıyla tespit edip sorumluların belirlenmesi için büyük bit titizlik gösteren başsavcılık yeniden düzenlenecek olan raporda meteorolojik verilerin de incelenmesi talep etti. Yangından önceki günlere ait meteorolojik veriler ve yangın gününe ait hava tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların da incelenerek rapora eklenmesi istenildi. İlk raporda olaya ilişkin görgü tanıklarının beyanının alınmadığını da belirten başsavcılık, hazırlanacak yeni raporda görgü tanıklarının beyanlarına da yer verilmesini talep etti.

‘Beni bırak kendini kurtar’

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesine ilerleyen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden İsmail Yardımcı, kırsal Yazçiçeği Mahallesi’nde defnedilirken, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan oğlu Yasin Yardımcı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. İsmail Yardımcı’nın yeğeni Ömer Yardımcı, amcasının Köksalan’daki yangını söndürmek için en büyük oğluyla yardıma gittiğini belirterek, “Amcam arkasında 4 yetim bıraktı, söyleyecek başka bir şeyim yok. İsmail amcam, 48 yaşındaydı ve çiftçilik yapıyordu, başka bir iş yapmıyordu. Amcam, Köksalan’da çıkan yangına yardım amaçlı gitmişti, maalesef bizim köyden 3 can gitti. Ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Amcam yanarken, büyük oğlu Yasin onun yanındaydı. İkisi de yangından kaçarken, artık dayanma gücü kalmadığı için oğlu onu çekmeye çalışmış, fakat oğluna ‘Sen beni bırak, kendini kurtar’ demiş. Oğlu kaçarken, amcam alevler içinde düşmüş ve yanarak can vermiş” dedi.







