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Afyonkarahisar haber: Seçim geldi köyün nüfusu 5'ten 35'e çıktı

Seçim geldi köyün nüfusu 5'ten 35'e çıktı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Avdan köyünde, 31 Mart seçimleri dolayısıyla 5 olan nüfus 35'e çıktı. Köyün 30 yıllık muhtarı Bekir Tepekaya, bu seçimde aday olmayacağını belirterek, 35 oyun nasıl geldiği konusunda bir araştırma yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Muhtar Bekir Tepekaya
Muhtar Bekir Tepekaya

Emirdağ ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 40 yıl önce 85 hanede 300 kişinin yaşadığı Avdan köyünde, ekonomik koşulların etkisiyle hızla göç başladı. Hane sayısı 3'e kadar düşerken, bazı hane sahiplerinin sadece yazın tarla işleri için geldiği köyde yerleşik yaşayan yalnızca muhtar Bekir Tepekaya (68), eşi ve kızıyla Tepekaya'nın kayınbiraderi ve onun eşi kaldı.

31 Mart seçimleri dolayısıyla yapılan kayıtlar sonrası, Avdan köyünün nüfusu 35 oldu. PTT binası, camisi ve okuluyla kalabalık olduğu günlerin izlerini taşıyan köydeki çoğu bina ise bakımsızlıktan harabeye döndü. Afyonkarahisar Valiliğinin başlattığı çalışma kapsamında bu binalar için yıkım kararı alındı.

Köyün 30 yıllık muhtarı Bekir Tepekaya (68), bu seçimde aday olmayacağını belirterek, 35 oyun nasıl geldiği konusunda bir araştırma yapılacağını söyledi.

2 muhtar adayı var

  • 1989'dan bu yana Avdan köyü muhtarı olduğunu belirten Tepekaya, bu seçimde aday olmayacağını söyledi. Muhtarlık için 2 aday olduğunu anlatan Tepekaya, "Şu an burada 5 nüfus var. Ama 35 oy geldi buraya. Buraya 35 oy geldiğini İlçe Seçim Kurulu'na da söyledim. Buraya para için geliyorlar. 5 yıl önce para yoktu. 2 aday yarışacak, hangisi alırsa. 35 oyun nasıl geldiği konusunda bir araştırma yapılacağı söylendi" dedi.

Köy diye kız vermiyorlar

Köye elektriğin 38 yıl önce geldiğini aktaran Bekir Tepekaya, 1963'te okul, 1967'de cami, 1996'da su şebekesi yapıldığını, köyün yollarının ise 1992'de asfaltlandığını kaydetti.

Tepekaya, "2009 yılında elektrik direkleri değişti. Fakat nüfus kalmadı. Köy komple göçtü. Göç olmasa burada insan çocuğunu evlendiremez. Köy diyerek kız vermiyorlar" diye konuştu.

PTT binası, camisi ve okuluyla kalabalık olduğu günlerin izlerini taşıyan köydeki çoğu bina ise bakımsızlıktan harabeye döndü.

40 sokak lambası yanıyor ama adam yok

En büyük şikayetinin yıllar önce terk eden köylülerin tekrar köye gelmemeleri olduğunu söyleyen Tepekaya, şöyle dedi:

  • "Köylülerimiz köyüne sahip çıkmıyor. Eskişehir'de yaşıyorlar. Ayrıca köye hizmet gelmediğini söylüyorlar. Devlet buraya nasıl hizmet verecek? Ben burada 5 kişiyim. Ben bıktım. Torunum yaşındaki bir memura gittiğimde geri dönüyorum. Memura Avdan köyü dediğimde gülüyor. Eskişehir'de bol bol konuşuyorlar. Fakat köylerini kabul etmiyorlar. Devlet buradaki evleri yıkıyor, imzasını attım. Kış dolayısıyla yıkıma gelemediler. Burada altyapı yatırımı da olacaktı. O da nüfus olmadığı için vazgeçtiler. Okulu ve camisi var, asfaltı var, telefonu var. Elektrik desen o da var. Bu yıkık köyde, 40 tane sokak lambası yanıyor ama adam yok. Adam mı bulacağım buraya? Adam burayı kabul etmiyor. Şehirde hasetlik yapıyorlar."

Ezan cihazdan okunuyor

Köyde cami olmasına rağmen imamın 2 yıl önce gittiğini kaydeden Tepekaya, şöyle devam etti:

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"İmam, adam olmayınca gitti. Bu sene kasım ayında İstanbul'dan bir cihaz getirttik. Vakit geldiğinde o cihaz sayesinde ezan okunuyor. Cemaat yok, bir ben varım. İmam gitmeden önce de benim kayınbirader ile gelirdik camiye, toplam 3 kişi olurduk. Cuma namazına yakınımızdaki Bademli köyüne gidiyorum. İhtiyaçlarımızı da her salı Bademli pazarından gideriyoruz. Hatta her hafta Emirdağ ilçesindeyim. Kışın araç bulmak zor."

Cep telefonu çekmiyor

Köyde cep telefonunun çekmediğini, internetin de olmadığını anlatan Tepekaya, "Cep telefonunun çekmediği yerde internet olur mu? Su kuyusunda elektrik yazmaya gelenler internet çekmediği için makineye yazamıyorlar ve bana başka yerden telefon ederek tükettiğim miktarı söylüyorlar" dedi.

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