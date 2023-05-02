Seçmen sandığa firesiz gidecek

14 Mayıs’a sayılı günler kala, seçim çalışmasını takip etmek ve seçmenin nabzını tutmak amacıyla AK Parti Milletvekili Adayı Halime Kökçe’yle buluştuk. İstanbul 3. bölge 15. sıradan aday gösterilen Kökçe, sosyolog ve eğitimci olmasının yanı sıra, seçimde aday olan birkaç gazeteciden biri. Şirinevler Meydanı’ndaki AK Nokta’dan başlayan program, “2023’ten 2053’e Gençlik Yürüyüşü”yle son buldu. Milletvekili adaylarının seçim temposu daha önce de tanık olduğum bir şeydi ama doğrusu çok yorucu. Bu tempoya nasıl ayak uydurduğunu sorduğumda, Kökçe, “Cumhurbaşkanı’mız o kadar büyük bir performans gösteriyor ki, seçmenimiz, teşkilatın her üyesinden o performansı bekliyor. Bu yorucu ama bir taraftan da iyi bir şey” dedi.

REİS’LE BÜYÜDÜK REİS’LE DEVAM

Tabii ki bu performans sahaya da yansıyor. Yeni üye kayıtlarının alındığı Şirinevler AK Nokta’nın yoğunluğundan bunu anlamak mümkün. Tam karşıda CHP ve Yeşil Sol Parti (HDP) stantları ıssız ve temposuz dururken, AK Parti standının önü hiç boş kalmadı. Üye olmak için sırada bekleyen bir grup genç dikkatimi çekti. Yanlarına gidip neden üye olduklarını sordum. “Gençlik ona emanet, onunla büyüdük, onunla devam” dediler.

BEKA SORUNUNU TETİKLEDİ

Muhalefet partilerindeki siyasi mühendislikten rahatsızlık duyan oldukça büyük bir kitle var. FETÖ’cülerin ve PKK’lıların Millet İttifakı’na aleni desteklerini açıklamasının, AK Parti seçmenini konsolide ettiğini dile getiren Kökçe, “Bunlar bizim insanımızda beka sorununa ilişkin bir hissiyatı tetikledi, tedirginliğe yol açtı. Bu da seçmenin sandığa firesiz gideceği anlamına geliyor. Mesela bir önceki İstanbul seçimlerinde memleketlerindeki adayı desteklemek için oylarını köylerinde kullanan çok İstanbullu olmuştu. Şimdi böyle bir durum yok. Diğer taraf çok güçlü olduğu için değil, bu mühendisliklere karşı teyakkuza geçmiş durumdalar. CHP seçmeninde de Kılıçdaroğlu ile ilgili bir tedirginlik görebiliyoruz. ‘Partimi artık tanıyamıyorum’ diyen var. Apo’nun heykelini dikeceğiz diyen birisinin Kılıçdaroğlu ile özdeşleşmesini sindiremeyen bir CHP seçmeni var” diye konuştu.

Bir sorun varsa Erdoğan çözer

AK Parti adaylarının vazgeçilmezi olan esnaf ziyaretinde her türlü seçmenle karşılaşmak mümkün. Muhalif olan bile genel olarak kapısına gelene iyi dileklerde bulunuyor. AK Parti’nin kendi seçmeni daha eleştirel, yeri geliyor parmak sallıyor. Seçmenin genel olarak şikayeti ekonomik yönde. Hayat pahalı ama en çok kira meselesi dile getiriliyor. Kökçe, “Her şeye rağmen insanların zihninde şu çok net; Bir sorun varsa onu da ancak Erdoğan aşar. Bu sorunla dertlenecek ve onu halledebilecek olan da odur” diyor.

Kadınlar İSMEK’lerin kapanmasına öfkeli

qŞirinevler Meydanından sonraki durağımız Çavuşpaşa İrtibat Bürosu’ndaki kadınlar buluşması oldu. Kadınların Kökçe’ye ilgisi yoğun, “Bizden biri, bizi temsil ediyor” diyerek bağırlarına basmışlar. Medyadan görünürlüğü olduğu için de herkes tanıyor ve seviyor. Dertlerini de rahatlıkla paylaşabiliyorlar. Kadın buluşmasındaki gözlemlerim şöyle:

* İstanbullu kadınların nefes aldığı meslek edindirme kursları olan İSMEK’lerin kapanmasına hâlâ öfkeliler.

* “Bir kez de başkasını deneyelim” diyenlere “Hiçbir şeyi riske atamayız” diyorlar.

* Aile üyelerinden AK Parti’ye oy vermeyecek olanları da ikna etmeleri için yardım istiyorlar.

* Teşkilat çalışanları kadınlara yoğun bir şekilde; oy kullandığınız sandığa sahip çıkın, oylar sayılırken mutlaka orada olun mesajını veriyor.

* Cumhurbaşkanı’nın deprem döneminde siyaset değil de can derdinde olduğunu görmeleri özellikle kadınları çok etkilemiş.







