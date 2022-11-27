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YEREL GÜNDEM

Şehit acısı

Türkiye'nin başlattığı harekatla birlikte köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın hain saldırıları sonucu önceki gece üç askerin şehadet haberinin geldiği Pençe Kilit harekatı bölgesinden dün dört şehit haberi daha geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit acısı
Şehit İsmail Ünal.

Türkiye’nin operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, hain saldırılarını sürdürüyor. Önceki gece 3 askerin şehadet haberinin geldiği Pençe Kilit harekâtı bölgesinden dün 4 şehit haberi daha geldi.

Şehit Eyüp Uğurlu.
Şehit Eyüp Uğurlu.

Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir, Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu terör örgütünün açtığı taciz atışı sonucu şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Şehit Hakan Köroğlu.
Şehit Hakan Köroğlu.

Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık da kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Şehit Mustafa Işık.
Şehit Mustafa Işık.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu önceki gece de Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit olmuştu.

Şehit Mustafa Yıldız.
Şehit Mustafa Yıldız.

Şehit Duabey Onur Öztürkmen.
Şehit Duabey Onur Öztürkmen.

KORUCUYA SON GÖREV

  • Şırnak’ta Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Agit Oran (26) son yolculuğuna uğurlandı. 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törenin ardından cenaze ambulansla Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki baba evine getirilerek helallik alındı. Oran’ın naaşı belde mezarlığında toprağa verilirken şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin naaşına sarılı Türk bayrağı ağabeyi Ahmet Oran’a verildi.

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