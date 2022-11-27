Şehit acısı

Türkiye’nin operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, hain saldırılarını sürdürüyor. Önceki gece 3 askerin şehadet haberinin geldiği Pençe Kilit harekâtı bölgesinden dün 4 şehit haberi daha geldi.
Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir, Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu terör örgütünün açtığı taciz atışı sonucu şehit oldu, 3 asker de yaralandı.
Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık da kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu önceki gece de Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit olmuştu.
KORUCUYA SON GÖREV
- Şırnak’ta Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Agit Oran (26) son yolculuğuna uğurlandı. 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törenin ardından cenaze ambulansla Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki baba evine getirilerek helallik alındı. Oran’ın naaşı belde mezarlığında toprağa verilirken şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin naaşına sarılı Türk bayrağı ağabeyi Ahmet Oran’a verildi.