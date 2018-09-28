Şehit babasını darbeden ilçe başkanı görevden alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle trafikte ilerleyen şehit babası Bahri Atakul'u, yol verme meselesi nedeniyle darbeden MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek görevden alındı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Dalaman ilçesinde şehit babası Bahri Atakul'u darbeden MHP Dalaman İlçe Başkanı Şimşek'in olaydan bir gün sonra görevinden alındığı ve üst kurul üyeliğinin de düşürüldüğü bildirildi.

İstifası istendi

Açıklamada, MHP Teşkilat Başkanlığı'nın devreye girmesiyle Şimşek'in istifasını verdiği belirtildi.

Muğla'nın Dalaman İlçesi Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle seyir halindeki şehit babası Bahri Atakul, yol verme meselesi dolayısıyla tartıştığı Hasan Şimşek tarafından darbedilmişti.

Atakul'un oğlu Jandarma Komando Er Hamza Atakul, 14 Mart 1993'te Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmüştü.

Şehit babası Bahri Atakul, polise verdiği ifadesinde, "Birden üzerime birisi yumrukla saldırdı, yere düştüm. Daha sonra tekrar yumrukladı, sonra bana hakaretler etti. Bu sırada çevreden yardıma gelen arkadaşlar oldu. Can havliyle ayağa kalmaya çalışırken, beni darp eden kişinin MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek olduğunu gördüm" dedi.

"Ben bu ülkeye bir oğul şehit verdim"

"Benim bu kişi ile hiçbir husumetim olmamıştır" diyen Atakul, şunları söyledi:

"Davacıyım ve maddi manevi sonuna kadar bunun peşindeyim. Ben bu ülkeye bir oğul şehit verdim, bana yapılan bu darp ve muamele insanlık dışı ve kendisini milliyetçi olarak ifade eden kişilere yakışmayan, aşağılık bir harekettir. Ayrıca yaşıma hürmeten affedilmeyecek bir davranıştır, yüce Türk adaleti gereğini yapacaktır.

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