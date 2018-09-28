Gündem Şehit babasını darbeden ilçe başkanı görevden alındı
MUĞLA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde şehit babasını darbeden MHP'li ilçe başkanı görevden alındı Muğla Haber

Şehit babasını darbeden ilçe başkanı görevden alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle trafikte ilerleyen 75 yaşındaki şehit babası Bahri Atukul'u, yol verme sebebiyle darbeden MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek olaydan bir gün sonra görevden alındı.

Haber Merkezi AA
Darp edilen şehit babası Bahri Atukul (solda) ve saldırgan Hasan Şimşek (sağda)
Darp edilen şehit babası Bahri Atukul (solda) ve saldırgan Hasan Şimşek (sağda)

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle trafikte ilerleyen şehit babası Bahri Atakul'u, yol verme meselesi nedeniyle darbeden MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek görevden alındı.

  • MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Dalaman ilçesinde şehit babası Bahri Atakul'u darbeden MHP Dalaman İlçe Başkanı Şimşek'in olaydan bir gün sonra görevinden alındığı ve üst kurul üyeliğinin de düşürüldüğü bildirildi.

İstifası istendi

Açıklamada, MHP Teşkilat Başkanlığı'nın devreye girmesiyle Şimşek'in istifasını verdiği belirtildi.

Muğla'nın Dalaman İlçesi Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle seyir halindeki şehit babası Bahri Atakul, yol verme meselesi dolayısıyla tartıştığı Hasan Şimşek tarafından darbedilmişti.

Atakul'un oğlu Jandarma Komando Er Hamza Atakul, 14 Mart 1993'te Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmüştü.

  • Şehit babası Bahri Atakul, polise verdiği ifadesinde, "Birden üzerime birisi yumrukla saldırdı, yere düştüm. Daha sonra tekrar yumrukladı, sonra bana hakaretler etti. Bu sırada çevreden yardıma gelen arkadaşlar oldu. Can havliyle ayağa kalmaya çalışırken, beni darp eden kişinin MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek olduğunu gördüm" dedi.

"Ben bu ülkeye bir oğul şehit verdim"

"Benim bu kişi ile hiçbir husumetim olmamıştır" diyen Atakul, şunları söyledi:

"Davacıyım ve maddi manevi sonuna kadar bunun peşindeyim. Ben bu ülkeye bir oğul şehit verdim, bana yapılan bu darp ve muamele insanlık dışı ve kendisini milliyetçi olarak ifade eden kişilere yakışmayan, aşağılık bir harekettir. Ayrıca yaşıma hürmeten affedilmeyecek bir davranıştır, yüce Türk adaleti gereğini yapacaktır.

75 yaşındaki şehit babasına trafikte dayak
GÜNDEM
75 yaşındaki şehit babasına trafikte dayak

Ankara'da yürüme engelli gazilere çirkin saldırı
OYNAT 00:36
Ankara'da yürüme engelli gazilere çirkin saldırı
Ankara'da aileleriyle seyahat eden Güneydoğu gazileri Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş, 5 kişi tarafından araçla taciz edilmeleri üzerine, benzin istasyonuna girdi. Gazileri takip eden şüpheliler de benzin istasyonuna geldi. Şüpheliler, yürüme engelli gaziler ile olaya müdahale etmek isteyenleri de darp ederek olay yerinden kaçtı. 5 zanlı daha sonra yakalandı.
YORUM YAP

Biri 66 yaşında 2 kadın uyuşturucuyla yakalandı
GÜNDEM
Biri 66 yaşında 2 kadın uyuşturucuyla yakalandı
'Almanya iade antlaşmasına uymuyor'

'Almanya iade antlaşmasına uymuyor'
Kafa karıştıran 'VAR'

Kafa karıştıran 'VAR'

Erzurumspor maçında tartışmalı karar.
Etiyopya'da da rahat yok

Etiyopya'da da rahat yok

​FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İsrail katletti!

İsrail katletti!

Gazze'deki barışçıl gösterilere gerçek mermi ile saldırdı.
Daha fazlaüretim ve istihdam

Daha fazlaüretim ve istihdam

​Erzincan Şeker Fabrikası pancar alımına başladı, çiftçiler altınla ödüllendirildi.
10 bin polis adayı alınacak

10 bin polis adayı alınacak

Polislik için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​TSK, son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
3 yıl sonra bir ilk olabilir

3 yıl sonra bir ilk olabilir

Ekonomistler 11 Ekim'de açıklanacak veriye işaret ediyor.

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e FETÖ tepkisi.

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

​Cumhurbaşkanı provokatif soruya net cevap verdi.
TOKİ'denev alana iyi haber

TOKİ'denev alana iyi haber

​Borçlara yönelik enflasyon düzenlemesi yapılacak.
YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

​YPG'nin kimlerden oluştuğunu biliyoruz, bağlantıları ortada.
25 metre çekildi

25 metre çekildi

​Yalova'da korkutan görüntü, deprem habercisi mi?
7.7 ile sallandı

7.7 ile sallandı

​Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Göreve hazır

Göreve hazır

​Güvenlik güçlerine teslim edilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.