Şehit kardeşi Zülküf Yılmaz: PKK'nın Türkiye'ye, hatta Türkiye'de yaşayan Kürtlere bir barış borcu var

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın kardeşi Zülküf Yılmaz, ‘Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediğini belirterek, "PKK'nın Türkiye Cumhuriyetine, hatta Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Kürtlere bir barış borcu var" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, terör örgütünün lağvedildiğini açıklaması çağrısında bulunmuştu. O çağrı ile birlikte DEM Parti heyetinin İmralı Adası'nda Öcalan ile görüşmeleri ve verilen mesajlarla birlikte PKK kendini feshettiğini duyurmuştu.
"Bir yerde bu sorunun bitmesi de gerekiyordu"
PKK'nın daha öncede silah bıraktığını, kendini feshettiğini açıkladığını hatırlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
- "Ama her seferinde bir bahane ile bu süreç baltalandı. PKK'nın Türkiye Cumhuriyetine, hatta Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Kürtlere bir barış borcu var. Bu barış borcunu ödemesi gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti hükümetlerinin Kürtlerle ilgili yapmış olduğu açılımlar vardı. Kürtçe seçmeli dersler, TRT6, tabelalar, devletin resmi kurumlarına Kürtçe yazılar. O gün için büyük bir devrimdi. O süreçte PKK buna karşılık ne verdi? Yine şiddetti tercih etmişti. Sur olayları, Nusaybin, Cizre'deki olaylar hafızalarda. Bundan dolayı PKK'nın bir barış borcu var. Bir yerde bu sorunun bitmesi de gerekiyordu. İnsanları bazen anlamakta zorluk çekiyorum. Diyorlar, ‘Sen bir şehit yakınısın. Nasıl PKK'nın silah bırakmasını' PKK'yı zaten bitirmek istemiyor muyduk. Kolluk kuvvetlerimiz niçin uğraşıyordu, PKK'yı bitirmek için. Bugün PKK ben bittim diyor. Bunu baltalayanların, istemeyenlerin şehit ailesi olmaması gerektiğini düşünüyorum. PKK silah bıraktı, çok şükür bu beladan kurtulduk diye düşünmesi gerekiyor."
"Bir şeyleri görmeden karar vermek bence bu süreci baltalar"
"Müslüman coğrafyasının tek ümidi şu an Türkiye"
Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:
- "PKK ile mücadeleye aktarmış olduğum maddi kaybımı artık belki çelik kubbeye yatıracağım, savunma sanayime yatıracağım. Bu coğrafyada yapmış olduğum ağabeylik belki de herkese örnek olacak. Müslüman coğrafyasının tek ümidi şu an Türkiye. Öyle yada bu iş bitecekti. Bugün, ya da yarın. Çocuklarımız, ya da torunlarımız bir sabah uyandığında üzerine bomba yağmış olmasın. İnsanlar bu acıyı anlayabilsin diye şöyle anlatayım. Rahmetli ağabeyimin küçük oğlu Ahmet dedi ki; "Amca evlendiğim zaman çocuğumu okula ben götürüp, ben alacağım.' Bunun ne demek olduğunu anlayamazsınız. Çocuk, her okul çıkışında babasını aradı. Çünkü diğer veliler çocuklarını almaya gelirken o, okul servisine biniyordu. Babası onu alamıyordu. Ve bunu söyleyen çocuk 10 yaşında. 10 yaşındaki çocuğun şu an yapması gereken bilimdir, oyundur. Ama 10 yaşındaki bir çocuğun terörle tanışması kadar acı bir şey olmaz. Bu çocuk babası öldürüldüğü zaman 3 yaşındaydı, şimdi 10 yaşında. 7 yıldır babasız."