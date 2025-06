Şehit kardeşi Zülküf Yılmaz: PKK'nın Türkiye'ye, hatta Türkiye'de yaşayan Kürtlere bir barış borcu var

"PKK ile mücadeleye aktarmış olduğum maddi kaybımı artık belki çelik kubbeye yatıracağım, savunma sanayime yatıracağım. Bu coğrafyada yapmış olduğum ağabeylik belki de herkese örnek olacak. Müslüman coğrafyasının tek ümidi şu an Türkiye. Öyle yada bu iş bitecekti. Bugün, ya da yarın. Çocuklarımız, ya da torunlarımız bir sabah uyandığında üzerine bomba yağmış olmasın. İnsanlar bu acıyı anlayabilsin diye şöyle anlatayım. Rahmetli ağabeyimin küçük oğlu Ahmet dedi ki; "Amca evlendiğim zaman çocuğumu okula ben götürüp, ben alacağım.' Bunun ne demek olduğunu anlayamazsınız. Çocuk, her okul çıkışında babasını aradı. Çünkü diğer veliler çocuklarını almaya gelirken o, okul servisine biniyordu. Babası onu alamıyordu. Ve bunu söyleyen çocuk 10 yaşında. 10 yaşındaki çocuğun şu an yapması gereken bilimdir, oyundur. Ama 10 yaşındaki bir çocuğun terörle tanışması kadar acı bir şey olmaz. Bu çocuk babası öldürüldüğü zaman 3 yaşındaydı, şimdi 10 yaşında. 7 yıldır babasız."