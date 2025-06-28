Şehit kardeşi Zülküf Yılmaz: PKK'nın Türkiye'ye, hatta Türkiye'de yaşayan Kürtlere bir barış borcu var

"Ama her seferinde bir bahane ile bu süreç baltalandı. PKK'nın Türkiye Cumhuriyetine, hatta Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Kürtlere bir barış borcu var. Bu barış borcunu ödemesi gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti hükümetlerinin Kürtlerle ilgili yapmış olduğu açılımlar vardı. Kürtçe seçmeli dersler, TRT6, tabelalar, devletin resmi kurumlarına Kürtçe yazılar. O gün için büyük bir devrimdi. O süreçte PKK buna karşılık ne verdi? Yine şiddetti tercih etmişti. Sur olayları, Nusaybin, Cizre'deki olaylar hafızalarda. Bundan dolayı PKK'nın bir barış borcu var. Bir yerde bu sorunun bitmesi de gerekiyordu. İnsanları bazen anlamakta zorluk çekiyorum. Diyorlar, ‘Sen bir şehit yakınısın. Nasıl PKK'nın silah bırakmasını' PKK'yı zaten bitirmek istemiyor muyduk. Kolluk kuvvetlerimiz niçin uğraşıyordu, PKK'yı bitirmek için. Bugün PKK ben bittim diyor. Bunu baltalayanların, istemeyenlerin şehit ailesi olmaması gerektiğini düşünüyorum. PKK silah bıraktı, çok şükür bu beladan kurtulduk diye düşünmesi gerekiyor."