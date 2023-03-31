Şehit Savcı Kiraz'ın katliamını övmüştü: İBB personeli tutuklandı

CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıktı. Ezgi Yıldız, skandal paylaşımının ortaya çıkmasının ardından hesabını kapattı. Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptığı belirlendi.