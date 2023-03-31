Şehit Savcı Kiraz'ın katliamını övmüştü: İBB personeli tutuklandı

Terör sevici İBB personeli tutuklandı.
Cumhuriyet Savcısı Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın alıkonulduğu anı paylaşan İBB çalışanı şüpheli E.E.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şehit Savcı Kiraz'ın terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak üzerine 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' yazan E.E.Y. "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. E.E.Y., savcılığının ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Katliamı öven paylaşımları ortaya çıkmıştı
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkmıştı. Ezgi Yıldız, skandal paylaşımının ortaya çıkmasının ardından hesabını kapatmıştı.