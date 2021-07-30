Şehzadeler’e çok amaçlı salon

Şehzadeler Belediyesi’nin 2 milyon 256 bin 684 TL maliyetle Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde hayata geçirdiği Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu ve Rekreasyon Alanı Projesi törenle hizmete girdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Karıncalar gibi çalışarak devler gibi eserler bırakabilmek için her bir mahallemize yeni projeler, yeni eserler kazandırdık. Sancaklıiğdecik Mahallemize kazandırdığımız Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu ve Rekreasyon Alanı Projemiz hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Şehzadeler halkının hizmetlerin en güzeline layık olduğunu ifade eden Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara ise, “Kaymakamlığımız, belediyemiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte insanlarımıza hizmetin en güzelini sunmaya çalışıyoruz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”