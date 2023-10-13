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Sekiz ilde şafak vakti 'Kafes' operasyonu: 'Bulutlar Çetesi' çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekirdağ merkezli sekiz ilde gerçekleştirilen 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini ve 25 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kenan Biter
08:35 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Güvenlik güçlerinin terör örgütleri, zehir tacirleri ve çetelere yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son operasyonun merkezi ise Tekirdağ oldu. Tekirdağ merkezli sekiz ilde gerçekleştirilen 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlar kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin açıklaması şu şekilde;

KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.


Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet suçlarını işlemek suretiyle;

📌eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı,

📌örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı,

📌alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı,

📌kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum🇹🇷Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.




#Bulutlar Çetesi
#Kafes Operasyonları
#Çete
#Ali Yerlikaya
#Tekirdağ
#Kenan Biter
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