Gündem Sekiz yıldır kesintisiz ilk sırada Türkiye mültecileriçin ikinci vatan
ANKARA

Sekiz yıldır kesintisiz ilk sırada: Türkiye mülteciler için ikinci vatan

Dünyada 80 milyon insan zorla evinden, yurdundan edilirken Türkiye, 4 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, 8 yıldır en fazla mülteciyi misafir eden ülke olarak ilk sıradaki yerini koruyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Sekiz yıldır kesintisiz ilk sırada​: Türkiye mülteciler için ikinci vatan
Dünya genelinde mülteci konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı 34 milyona erişti ve bunun yarısını çocuklar oluşturuyor.

20 Haziran günü 2001 yılından bu yana tüm dünyada mültecilerin yaşadığı sorunlarla ilgili farkındalığı arttırmak için ‘Dünya Mülteciler Günü’ olarak anılıyor. Çatışma, şiddet ve zulüm sebebiyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısı küresel çapta rekor düzeylere ulaşmış durumda. 80 milyon insan zorla yerinden edilirken her dakika en az 25 kişi evini terk ediyor. Dünya genelinde mülteci konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı 34 milyona erişti ve bunun yarısını çocuklar oluşturuyor.

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TÜRKİYE BİRİNCİ

  • Mültecilerin yüzde 67’si sadece beş ülkeden geliyor. Bunlar sırası ile 6.6 milyon ile Suriye, 3,7 milyon ile Venezuela, 2,7 milyon ile Afganistan, 2,3 milyon ile Güney Sudan, 1 milyon ile Myanmar. Mültecilerin yüzde 39’una beş ülke ev sahipliği yapıyor. Türkiye 4 milyon kişiyle en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Kolombiya, yurt dışında yerinden edilen Venezuelalılar da dahil olmak üzere 1,8 milyon mülteciye ev sahipliğiyle ikinci sırada yer alıyor. Pakistan 1.4 milyon, Uganda 1.4 milyon, Almanya 1,1 milyon mülteciye kucak açtı.

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