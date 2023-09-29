Sel aynı ilçeleri vurdu

Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, dün sabah kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı. Avrupa Yakası’nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı. Büyükçekmece’de rögarlar taştı, bazı caddeler suyla kaplandı. Kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan iş yerlerinin önünde su birikintileri oluştu.

SELE KAPILAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Kuvvetli yağış ilerleyen saatlerde Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Esenyurt ve Sultangazi’de hayatı felç etti. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Arnavutköy’de bahçesini su basan Mehmet Zeki Obdan İlkokulu’nda mahsur kalan öğrencilerle, bir mermer fabrikasının çatısında mahsur kalan 7 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Başakşehir’de bazı otomobiller tamamen suya gömüldü. Hastane yolunda bir ambulans suyla kaplanan yolda mahsur kaldı. İkitelli OSB’de yolları su bastı. Sel sularına kapılan İkitelli’de bir motokurye, Şişli ve Gaziosmanpaşa’da da 2 kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı. Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’nın Taşköprü istasyonunu su bastı, Mecidiyeköy’deki viyadükte de su baskını yaşandı.

Bodrumda kalmayın

İstanbul Valisi Davut Gül, sağanak ve su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili 2 gündür uyarıda bulunduklarını hatırlatan Gül, İstanbul’un bugün öğlene kadar yoğun yağış alacağını kaydetti. Gül, “Özellikle sel basma riski olan bölgelerde vatandaşlarımızın bulunmamalarını, bodrumlarda kalmamalarını ve vatandaşlarımızın 112’yi aramalarını istirham ediyoruz” dedi.







