Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Tunç'tan 'Demirtaş' açıklaması: Mahkeme değerlendirecek

Bakan Tunç'tan 'Demirtaş' açıklaması: Mahkeme değerlendirecek

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:155/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yılmaz Tunç
Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumuyla ilgili tartışmalara ilişkin "Demirtaş kararı kesinleşti. Karar gelince değerlendirilecek" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu
Selahattin Demirtaş
’a ilişkin AİHM Büyük Daire kararının artık kesinleştiğini belirterek, ilgili tarafların başvurması durumunda mahkemenin buna göre değerlendirme yapacağını ifade etti.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı.


"Süreci hep beraber beklemek gerekecek"


Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç,
"Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek."
dedi.

Bahçeli: Salınması hayırlara vesile olur


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin hayırlara vesile olacağını söylemişti.


Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Bahçeli, salondan çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.


MHP lideri,
"Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır."
ifadesini kullandı.



#Yılmaz tunç
#selahattin demirtaş
#Devlet Bahçeli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?