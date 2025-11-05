Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumuyla ilgili tartışmalara ilişkin "Demirtaş kararı kesinleşti. Karar gelince değerlendirilecek" açıklamasında bulundu.
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı.
"Süreci hep beraber beklemek gerekecek"
Bahçeli: Salınması hayırlara vesile olur
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin hayırlara vesile olacağını söylemişti.
Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Bahçeli, salondan çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.