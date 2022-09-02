Gündem Selçuk Bayraktar TVNETte soruları cevapladı Kızılelma F-35in ötesinde
SAMSUN

Selçuk Bayraktar TVNET’te soruları cevapladı: Kızılelma F-35’in ötesinde

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma için “Kızılelma, F-35 denilen neslin ötesinde bir platform. Bütün geleceği üzerinde taşıyor” dedi. TVNET’te soruları cevaplayan Bayraktar, “Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı. Paradigma dönüşümünü başlatan Türkler oldu. Bu çok büyük bir şey” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar TVNET’te soruları cevapladı: Kızılelma F-35’in ötesinde
Selçuk Bayraktar

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, tvnet ekranlarında yayınlanan “Net Bakış-Özel” programında Serhat İbrahimoğlu ve Mete Yarar’ın sorularını yanıtladı. Türkiye’nin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma hakkında bilgi veren Bayraktar, “Kızılelma, F-35 denilen neslin ötesinde bir platform. Bütün geleceği üzerinde taşıyor” dedi.

MİLLETİMİZİN ELİNİ ÖPÜYOR

2019 yılında düzenlenen Teknofest’te Akıncı’dan örnek veren Bayraktar, “Birkaç ay sonra da Akıncı uçtu. Kızılelma da bir anlamda uçmadan önce milletinin elini öpüyor. Buradaki uçak maket değil, uçuşa hazırladığımız prototip” dedi. Akıncı’nın kavramsal tasarımının babasına ait olduğunu anlatan Bayraktar, “Dünyadan epey geri besleme aldım. Akıncı kendi sınıfının ve insansız hava tasarımlarının en güzeli. Babam ‘Laz uçak yaptı mı kuşa değil balığa benzer’ derdi. Rahmetli dedem balıkçıydı. Bizim için estetik de özgünlük de önemli. Akıncı kimseye benzemiyor” diye konuştu.

Kızılelma
Kızılelma

BUGÜN YAPMAZSAK YARIN MÜŞTERİSİ OLURUZ

Omzunda büyük bir yük hissettiğini kaydeden Bayraktar şöyle devam etti: “Omzumda elbette kocaman bir kurum var. Bunun yanında, Türkiye’nin ötesinde dünyanın etkisi de büyük. Teknofest çok daha büyük. Tüm bunları düşünüp çok dikkat, çok gayret sarf etmenin bilincinde olabiliriz ancak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz insansız hava uçağını yapmazsak ne olur? Aslında ‘köprüden önce son çıkış’ derler ya. Teknoloji şu an bir anlamda patlama noktası, dönüşüm noktası. Bundan sonra hızlı bir dönüşüm göreceğiz hava araçlarının muharebesinde. Zaten biraz da Türkiye başlattı bunu. Dünyada SİHA’larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı. Paradigma dönüşümünü başlatan Türkler oldu. Bu çok büyük bir şey. Bugün insansız savaş uçağı yapmazsak yarın mutlaka bunun müşterisi olacağız. Ben size teminatını verebilirim.”

Taş konulmasına izin vermeyin

Geliştirilen teknolojiye sahip çıkmanın önemine işaret eden Bayraktar, bir takozla bütün emeklerin heba olabileceğini belirterek, “Toplumun bunu anlaması gerekiyor. Bu işlere takoz olmak, durdurmak bu kadar kolay. Bunu anlayıp toplumun buna müdahale etmesi gerekiyor. Taş koyulmasına izin verilmemesi lazım” dedi.

'Bayraktar Kızılelma' ilk kez sahnede
FOTOĞRAF 12
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Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in final yarışları bugün Samsun'da başlayacak.
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ'de, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı \"Bayraktar Kızılelma\" da sergilenecek.
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TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam, Bayraktar Kızılelma'nın Samsun'a getirildiğini söyledi.
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İnsansız savaş uçağı \"Bayraktar Kızılelma\"nın görücüye çıkarılmak için hazırlıklarının yapıldığını anlatan Kökçam, \"Kızılelma bu yıl ilk defa milletimizle buluşmuş olacak. İnşallah önümüzdeki yıl da uçuşu gerçekleştirilecek ve gerçekten bu ülke adına gurur veren bir tabloyla karşı karşıya kalmış olacağız. Gurur kaynağımız Kızılelma'yı alanımıza gelen herkesin görme fırsatı olacak.\" dedi.
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TEKNOFEST'te birçok milli uçağın da sergileneceğine işaret eden Kökçam, \"Burada Gökbey var, Hürkuş var, Akıncı var, Bayraktar TB2 var. Çok muhteşem hava gösterileri bizleri bekliyor. Türk Yıldızları, Solo Türk ve 'Milli Kanatlar'ın yani Türkiye'nin yerli ve milli üretilen araçlarının toplu uçuş gösterisi de olacak.\" ifadesini kullandı.
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TEKNOFEST KARADENİZ'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Milli Mücadele'nin başlatıldığı kent olan Samsun'da yapılacak olmasından gurur duyduklarını ifade eden Kökçam, \"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel bir envanter gösterisi olacak. Aslında hava gösterisi ve statik alanımızda da çok değerli uçaklarımız milletimizin karşısına çıkmış olacak.\" diye konuştu.
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KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ<br><br>Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle tamamen Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen hava aracı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı etkinlik sağlayacak.
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Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.
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Temel Uçuş Performans Kriterleri<br>500 Nm Görev Yarı Çapı<br>35.000 Feet Operasyonel İrtifa<br>5 Saat Havada Kalış Süresi<br>6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı<br>0.6 Mach Seyir Hızı<br>1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi<br>Gelişmiş Özellikler<br>Otomatik İniş ve Kalkış<br>Düşük Görünürlük<br>Yüksek Manevra Kabiliyeti<br>Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme<br>Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti<br>AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
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İLK UÇUŞ 2023’TE<br><br>Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.
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'Bayraktar Kızılelma' ilk kez sahnede
Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.

​Selçuk Bayraktar: KIZILELMA 2023'te göklerde
OYNAT 01:03
​Selçuk Bayraktar: KIZILELMA 2023'te göklerde
İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez TEKNOFEST Karadeniz'de görücüye çıktı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, KIZILELMA için müjdeyi verdi. Selçuk Bayraktar, 'İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'yı uçurmayı planlıyoruz' dedi.
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