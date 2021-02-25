Selçuklu Belediyesi uzaktan eğitim merkezleri     hizmete başladı

Pandemi öncesinde okullara teknik ve fiziki imkanlar sağlayan Selçuklu Belediyesi, pandemi sürecinde de eğitime desteklerini sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi tarafından öğrencilerin uzaktan eğitimlerine katkı sunmasa amacıyla hazırlanan Selçuklu Uzaktan Eğitim ve Etüt Merkezleri hizmete başladı. Açılan merkezlerde uzaktan eğitim imkanı sağlanırken aynı zamanda da öğrencilere rahat bir ortamda ders çalışma olanağı sağlıyor.

Yazır ve Fatih Mahallesi’nde açılan 2 adet uzaktan eğitim ve etüt merkezi öğrencilerin hem ders çalışacağı hem de uzaktan eğitim alabileceği eğitim noktası olarak hizmet veriyor.

Üyelik sistemi ile hizmet veren Fatih ve Yazır Mahallesi’nde oluşturulan Uzaktan Eğitim ve Etüt Merkezleri toplamda 132 öğrencinin bireysel ve grup çalışması yapabileceği şekilde dizayn edildi. 75 tablet ile uzaktan eğitim imkanı sağlanan iki merkezde 80 kişilik ders çalışma alanı, 2’şer adet bilgisayar ve yazıcı, çok amaçlı kullanıma uygun olan ve içerisinde 15 kişilik projeksiyon sistemi ile tahta bulunan sınıf yer alıyor.

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Uzaktan Eğitim ve Etüt Merkezinde Eğitim alan öğrenciler ve veliler de hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Eğitime destek her dönemde önceliğimiz olmaya devam edecek”

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime olan desteklerini hep öncelikli tuttuklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “ Belediye olarak politika haline getirdiğimiz eğitim önceliğimizi her fırsatta yapmış olduğumuz çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Yazır ve Fatih Mahallelerimizde hizmete başlayan uzaktan eğitim ve etüt merkezlerimiz de bu çalışmalarımıza örnektir. Pandemi döneminde öğrencilerimizin hem canlı ders desteği alabilmelerini sağlamak hem de ferah bir ortamda ders çalışmalarını sağlamak üzere hazırladığımız merkezimiz öğrencilerimize önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.