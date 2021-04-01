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Selçuklu Belediyesi'ne erişilebilirlik ödülü

Selçuklu Belediyesi'ne erişilebilirlik ödülü

Selçuklu Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Erişilebilirlik Ödülleri kapsamında Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde bayrağı göğüsleyerek ödül almaya hak kazandı. Belediye adına ödülü Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin elinden aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuklu Belediyesine erişilebilirlik ödülü
Başkan Ahmet Pekyatırmacı ödüle layık görülmenin engellilere yönelik yaptıkları çalışmalarda doğru yolda olduklarının ıspatı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Erişilebilirlik Ödülleri verildi. Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla verilen ödüller için tören düzenlendi.

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9 KATEGORİDE 1075 KURUM KATILDI

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. 9 kategoride 1075 kurumun katıldığı yarışmada; Selçuklu Belediyesi, Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde jüri birincisi olarak ödül almaya hak kazandı. Selçuklu Belediyesi adına ödülü Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin elinden aldı.

ENGELLİLERE ENGEL YOK

Belediye olarak yapılan çalışmaların bir sonucu olarak ödül almaya hak kazandıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Engelli bireylerin toplumsal hayata katılması için yaptığımız çalışmalar Bakanlığımız tarafından ödüle layık görüldü. Bizim için sevindirici tarafı engelli kardeşlerimize yönelik yaptığımız çalışmalarda doğru yoldayız ki; bu ödüle layık görüldük. İnşallah yaptığımız her tesiste her projede engelli kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek. Engellilere engel olmadan onların sosyal hayata katılmasına katkıda bulunacağız. Bu ödülü layık gördükleri için Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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