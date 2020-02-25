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İSTANBUL

Selime Hatun Camii evsizlerin hizmetinde

Beyoğlu Selime Hatun Camii’nde 17 yıldır görev yapan imam Osman Görkem, evsizler için yardım kampanyası başlattı. Caminin kapılarını evsizlere açan Görkem, her cumartesi sabahı evsizlerin banyo, berber ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı zamanda, vatandaşlardan gelen elbiseleri tek tek vatandaşlara dağıtıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selime Hatun Camii
Selime Hatun Camii

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki 17’nci yüzyıla ait Selime Hatun Camii’nde 17 yıldır görev yapan imam Osman Görkem, caminin kapılarını evsizlere açtı. Caminin duvarlarına yazdığı yazılarla sokakta yaşayan evsizleri davet eden Görkem, “Hayat Paylaştıkça Güzeldir” projesi ile her cumartesi sabahı banyo, berber ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Cemaatin ve mahallelinin gözdesi olan Görkem, Uluslararası İyilik Ödülleri’nde ödül alan 7 kişiden biri oldu. Ayrıca proje kapsamında askıda ekmek yaparak da ihtiyaç sahiplerine ekmek almasını sağladı.

Osman Görkem

Camide vatandaşlar tarafından getirilen elbiseler İmam Osman Görkem tarafından tek tek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Selime Hatun Caddesi

‘MUHTACA YARDIMCI OLMAK BİR NİMETTİR’

Görev yaptığı semt dolayısıyla sık sık ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaştığını ve duyarsız kalamadığını ifade eden Gökrem, “Muhtaç olmak da bir nimet muhtaca yardımcı olmak da bir nimettir. Biz de imkanımız olursa kimsesizlerin omzuna elimizi atalım istedik. Beyoğlu’nda Taksim gibi bir yerde görev yaptığınız zaman sokakta kalan insanların dikkatinizi çekmemesi mümkün değil. Ne yerler ne içerler, banyo, berber ihtiyaçlarını nasıl karşılarlar hep kafamda soru işareti olmuştur. 8 metrekare bir yerde banyo imkanı sağladık. Cumartesi günleri yemek de verelim dedik. Bu insanlara elbise de verelim giyindirelim dedik. Berber ihtiyaçlarını da karşılayalım dedik. Ben tıraş etmeyi öğrendim ben yapıyorum” dedi.

‘BERABER AĞLADIĞIMIZ İNSANLAR OLDU’

Sokakta yaşayan insanların toplum tarafından dışlandığını belirten Görkem, “Elbise dolaplarımıza baktığımızda dar veya bol gelen, giymediğimiz elbiseler vardır. İsraf olmasın. Evlerinizdeki dar gelen, bol gelen elbiselerinizi getirin temiz olmak kaydıyla biz de cumartesi günleri sokakta kalan kardeşlerimize dağıtalım. Her cumartesi yemeğimiz, çayımız, simidimiz var. Bizim amacımız kalpten kalbe gönüller olsun. Ben sokakta kalan insanlarla çok sohbet edip dertlerini dinledim. Herkeste bir dert her dertte bir ibret vardı. Bizim saatlerce burada konuşup beraber ağladığımız insanlar olmuştur” diye konuştu.

‘HEPSİ BİZİM KARDEŞİMİZ’

Hayırseverleri bizzat camiye davet eden Görkem, “Diyanet İşleri Başkanlığı her zaman yanımda oldu. Devlet her zaman arkamda oldu.

Ben kimseden para desteği istemiyorum. Bazı şirketler 1 sene yemeği karşılamak istiyor böyle olmasını istemiyorum. Buraya gelsinler sokakta kalmak neymiş anlasınlar o insanlarla göz göze gelsinler onların hepsi bizim kardeşimiz” ifadelerini kullandı.

‘YÜZLERİN GÜLMESİ BİLE ÇOK ÖNEMLİ’

  • Yardımsever Ediz Atıyolu ise, “Yüz yılın en güzel şeylerinden bir tanesidir bu yardımlaşma. Özellikle Taksim ve çevresinde sokaklarda kalan çok sayıda vatandaşımız var. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesten katılmasını istiyoruz. Giymediğimiz elbiseleri çöpe atmak yerine burada ihtiyaç sahibi kişilere vermek daha doğru olur. Her hafta düzenleniyor. İnsanların yüzünün gülmesi bile çok önemlidir” dedi. Bir başka yardımsever Ali Cahit Gürbüz de, “Hocamız elinden geleni yapıyor. Biz de destek veriyoruz. Allah böyle hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. 3-4 yıldır tanıyorum kendisini. Arada bir katılıyorum” ifadelerini kullandı.

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