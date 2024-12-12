Selvi Hanım CHP’yi bıraktı

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sosyal medyaya hızlı giriş yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’yi takibi bıraktı. Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyaya ilk girdiği zamanlarda CHP, CHP Kadın Kolları ve eşinin hesabını takip ediyordu. Eşi Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği olağan kurultayın ardından CHP ve CHP Kadın Kolları hesabını takipten çıkan Selvi Kılıçdaroğlu, sadece eşini takip ediyor.