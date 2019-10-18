Sesimize ses verin

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 45’inci günde de devam etti. 2 Ekim 2015’te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür’de kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, oğlunun zorla kaçırıldığını, 5 yıldır PKK’nın elinde olduğunu söyledi.

BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN

Altıntaş, şunları söyledi: “45 gündür biz buradayız. Benim bu ünlü kişilerden bir ricam olacak. Bizi burada yalnız bırakmasınlar, sesimize ses versinler. Bu çocuk biyolojik benim çocuğum ama onların evlatları. Onların yeğenleri. Bizi yalnız bırakmasınlar. Barış Pınarı Harekatı’nda askerlerimize canı gönülden başarılar diliyorum. Umuyorum ki, onlar da başarıya ulaşacaktır. Benim oğlum 5 yıldır PKK’nın elinde zorla kaçırılmış. Dikkat edin, kaçırılmış, kandırılmamış. 5 yıldan beridir PKK’nın elinde. Bu bir Türk askeri.”

OĞLUM ASKERE GİDECEKTİ

5 yıl önce İstanbul’da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül’de oturma eylemine başlayan Ağrılı Salih Gökçe, oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi. Gökçe şunları söyledi: “Oğlum Ömer askere gidecekti, Kobani’ye götürdüler bir daha geri gelmedi. Bu 45’inci günümüz burada bekliyoruz, nöbete devam.”

ROMANLARDAN DESTEK

Bazı anneler, Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla üzerinde Mehmetçik fotoğraflarının bulunduğu fotoğraf taşıdı.

Bu arada İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti. Oturma eylemi yapan ailelerle birlikte Türk bayrağı açan grup daha sonra Barış Pınarı Harekatı’nda görevli Mehmetçik’e asker selamı ile destek verdi. Federasyon Genel Sekreteri Ali Şahin, “Türkiye’nin her yerindeki Roman kardeşlerimizle birlikte annelerin acılarına ortak olduk” dedi.

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Tehditler hiç umrumda değil

Celil Begdaş

4 Eylül’den beri oturma eylemi yapan Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, Ramazan ayının ilk günü ortadan kaybolan oğulları Yusuf’un HDP’liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını etti. Begdaş, “Oğlum eve gelmediği için merak edip polise gittim. Daha sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’na geldim, oğlumu sordum. Oradaki gençler, Yusuf’un Hazar Gölü’ne pikniğe götürüldüğünü söyledi” dedi. Oğlu Yusuf’un terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra çok zor günler geçirdiğini söyleyen Begdaş, “5 aydır neler çektiğimi bir ben, bir de Allah bilir. Benim oğlum eline silah alamaz. Eğer vicdanları varsa benim oğlumu verirler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yaptıkları tehditler hiç umrumda değil. Öleceğimi bilsem de oğlumun peşini bırakmayacağım. Oğlumu götürenler insan olamaz” diye konuştu.