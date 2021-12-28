Sinop'ta Şevki Şentürk Köprüsü yarın hizmete girecek

İl genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 564 kilometre yol ağının 54 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü, Ayancık ilçe merkezinde bulunan Terminal Köprüsü ve Şevki Şentürk Köprüsü'nün yıkıldığı anımsatıldı.

Sinop Şevki Şentürk Köprüsü

Açıklamada, afete, anında müdahale edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hasar oluşan kesimlerde Karayolları Genel Müdürlüğümüzce 219 personel ve 195 iş makinesi ile yol açma ve teressübat temizleme çalışmaları gerçekleştirildi, yıkılan köprülerin bulunduğu noktalarda inşa edilen geçici köprülerle trafik akışı sağlandı. Sinop İl Özel İdaresi ve AFAD sorumluluğunda bulunan köy yollarında oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarına da yardımcı olunarak il genelinde ulaşımın normale dönmesi sağlandı."

REKLAM

Sinop Şevki Şentürk köprüsü

Sinop'ta başlanan kalıcı köprü çalışmaları kapsamında ilk olarak 29 Kasım'da Terminal Köprüsü'nün hizmete sunulduğu hatırlatılan açıklamada, Şevki Şentürk Köprüsü'nün de 77 günde tamamlanarak yarın trafiğe açılacağı bildirildi.

86 adet fore kazık imalatı ile sağlamlaştırılan zemin üzerine 5 açıklıklı olarak inşa edilen köprünün 144 metre uzunluğunda olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnşa edilen Şevki Şentürk Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinin her iki yakasında kesintisiz ve konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Ayrıca zarar gören İkisu-Ayancık, Türkeli-Ayancık, Yeni Konak-Erfelek ve Ayancık-Yenikonak kesimlerinde oluşan sel hasarlarının giderilmesi amacıyla çalışmalara devam edilmektedir."

GÜNDEM Erzurum ve Artvin birbirine bağlandı: Dev proje yarın hizmete giriyor

FOTOĞRAF 16 Kış aylarında kar ve sisi eksik olmayan Ilgaz Dağı, 5 yıl önce açılan \"Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli\" ile sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkarken, ekonomiye de yaklaşık 250 milyon lira kazandırdı. Yüksekliği 1875 metre olan Ilgaz Dağı'nda, özellikle kış aylarında büyük zorluklar yaşayan sürücüler, son 5 yıldır \"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın\" sözleri ile şarkılara konu olan Ilgaz'dan konforlu geçiş imkanı buluyor. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 26 Aralık 2016'da açılan, giriş ve çıkışları \"köpek balığı ağzı\" şeklinde projelendirilen tünelle 16,8 kilometrelik Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu, 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 37 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi de ortalama 7 dakikaya düştü. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan sağ ve sol tüneli, yılda ortalama 1 milyon 500 bin araç kullanıyor. Araç başına yaklaşık 30 dakika zaman tasarrufu sağlanan tünelden yıllık bazda zamandan 75 bin saat tasarruf elde edilmiş oluyor. Aylık ortalama 120 bin aracın geçtiği tünelden yaklaşık 50 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanırken, egzoz dumanıyla çevreye verilen zarar oranı da büyük ölçüde düşüyor. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, tünelin, hem kamyoncular hem de bölge açısından önemli katkıları olduğunu söyledi. Tünelin lojistik açısından önemine işaret eden Sarıahmetoğlu, \"Sanayici ve yatırımcılarımız bu bölgelere yatırım yaparken önce ulaşıma bakıyorlar. Bu bölgede üretim yaptığımızda pazara nasıl kolay indiririz, diye bakıyorlar. Lojistik çok önemli bir kalem tutmaya başladı.\" dedi. Ilgaz Dağı'nda kamyoncuların çok zorlandığını belirten Sarıahmetoğlu, şunları kaydetti: \"Daha önce bu aylarda bizim Ilgaz Dağı'nı aşmamız çok meşakkatli oluyordu. O dönemlerde 10 tekerlekli ve kırk ayak dediğimiz kamyonlarla ancak aşabiliyorduk. Tırlarla aşmak mümkün değildi. Artık kamyonlar büyük oranda kalktı, tırlar devreye alındı. Tünel olmasa şu anda Kastamonu, Sinop, İnebolu liman bölgesi kilitlenmişti. İnebolu limanına ham madde geliyor. Bölgeye buradan sevk ediliyor. Kamyoncular olarak eskiden 4 saatte aştığımız Ilgaz Dağı'nı, tünelin açılmasıyla birlikte şu anda 10 dakikada geçebiliyoruz. Daha önceden eğitim ve araştırma hastanemiz yokken büyük hastanelere sevklerde büyük sıkıntı yaşıyorduk. Tünel bu anlamda da önemli katkı sağladı.\" Tırların yoğun bir şekilde tüneli kullandığını aktaran Sarıahmetoğlu, \"Kooperatif olarak sadece Kastamonu'dan 130 ila 150 tır arası yükleme yapmaktayız. Ayrıca ilçelerden gelen odun mamulleri, Sinop bölgesinden gelen diğer ürünler, bu yolu kullanmakta. Artık İstanbul'a giden araçlar bile, bu yol daha düzgün diye tüneli kullanmakta. Bölge olarak baktığımızda da her gün 300 tır bu yolu kullanmakta.\" diye konuştu. Kamyon şoförü Mustafa Karamuk da tüneli sık sık kullandığını söyledi.<br>Ankara'ya Kastamonu'dan tomruk taşıdığını anlatan Karamuk, \"Ilgaz Dağı, kamyoncunun korkulu rüyasıydı. Ilgaz Tüneli açılınca çok iyi oldu. O günler bitti artık. Şükürler olsun rahat rahat çalışıyoruz.\" dedi. Dağın zorlu kış şartlarında geçit vermediğini belirten Karamuk, \"Ilgaz Dağı'nda karda kışta çok zor oluyordu. Bir tır döndüğünde yolda kalıyordu. Yol açılsın diye 4-5 saat bekliyorduk. Yakıttan, çok karımız oldu. Tünelin açılması çok süper oldu.\" diye konuştu. Ankara'da ticari taksicilik yapan Hasan Boran ise Kastamonu'ya sık sık yolcu getirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: \"Ilgaz Dağı'nı aşarak yıllardır bu bölgeye yolcu getirmekteyim. Senelerdir Ilgaz Dağı'nın meşakkatini, kışını, çilesini çektik. Tünelin açılmasıyla hiçbir sıkıntımız kalmadı. Yolumuz kısa, yakıttan tasarrufumuz var. Tünel, her türlü sıkıntımızı gidermiş oldu. Ilgaz Dağı'nı kullandığımız zamanda, özellikle kış aylarında kardan yol kapanmaları oluyordu, önümüzde bir kamyon kalıyordu, saatlerce bazen günlerce yolun açılması için beklediğimiz zamanlar oluyordu. Tünelin açılmasıyla birlikte bu sıkıntılar bitti.\" açıklamalarında bulundu. Ekonomiye 250 milyon lira kazandırdı Ilgaz Dağı yolunun uzunluğunu 16,8 kilometreden 11,4 kilometreye, ulaşım süresini ise 37 dakikadan 7 dakikaya düşüren Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 26 Aralık 2016'da faaliyete girdiği günden bugüne 250 milyon liralık yakıt tasarrufu sağladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder