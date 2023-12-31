Seydişehir tarımında kazançlı dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Soğuk Hava Deposu, Meyve-Sebze Kurutma Tesisi, Tohum Eleme Tesisi ve 11 Ticari İş Yerinin açılışı yapıldı. Programa; AK Parti Konya İl Başkan Vekili Seyit Mehmet Sümer, Ahırlı Belediye İsa Algül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, MHP Seydişehir İlçe Başkanı Yusuf Arıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Seydişehir İlçe Başkanı Celal Uğurlu, partililer, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.





MAKİNELER BÜYÜKŞEHİRDEN

Açılışta konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, göreve geldikleri günden beri Seydişehir’de ne ihtiyaç varsa bunları tamamlamanın gururu içerisinde olduklarını ifade ederek, “Yaptığımız çalışmaları teşkilatlarımızla, Büyükşehir Belediyemizle, STK’larımızla, muhtarlarımızla, hükümetimizle uyumlu şekilde çalışmak suretiyle ilçemize bu hizmetleri kazandırmış olduk. Bugüne kadar hangi projeye başlamışsak Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beyin mutlaka katkısı oldu. Burada inşaata bir katkısı ve eleme tesislerinin de makinelerini gönderdi. Kendisine bugüne kadarki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.





EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Bugün tarımla uğraşan vatandaşların gelirinin artırılması, ekonominin canlanması adına yapılan tesislerle birlikte tarımsal destekleri ve sulama projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Böyle güzel bir eserin temel atmasını burada gerçekleştirmiştik. Bunun paydaşı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ama emeğin büyüğü Seydişehir Belediye Başkanımıza ait. Sayın Mehmet Tutal Başkanımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ben de tüm Seydişehirliler ve Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah burada üretilen ürünler daha değerli bir halde çiftçimizin cebine girecek, onların ekonomisi-ne büyük bir katkı sağlayacak” dedi.



