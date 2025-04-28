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Siber suç çetelerine darbe: 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı

Siber suç çetelerine darbe: 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
09:3528/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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8 il merkezli 68 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı.
8 il merkezli 68 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı.

“Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik 8 il merkezli 68 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 20’si tutuklanırken, 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele sürüyor. 8 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı.


Yakalanan şüphelilerin;
➡️ Sosyal medya platformları üzerinden “düşük faizli kredi, yüksek kazanç vaadiyle yatırım" temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu,
➡️ Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiği,
➡️ Sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini sattığı tespit edildi.

  • 🚩Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli Gaziantep, Batman, Siirt, Şırnak, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Tekirdağ, Adıyaman, Hatay, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, Kırıkkale, Muğla, Trabzon, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Zonguldak, Samsun, Tokat, Tunceli, Amasya, Ardahan, Artvin, Yozgat, Bilecik, Bolu, Çorum, Denizli, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kırşehir, Osmaniye, Malatya, Mardin, Nevşehir, Aydın, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Iğdır, Kastamonu ve Van olmak üzere toplam 68 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
◼️ Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,
◼️ Yasa Dışı Bahis,
◼️ Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği,
◼️ Bilişim Sistemlerine Girme ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.


#Siber suçlarla mücadele
#Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği
#operasyon
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