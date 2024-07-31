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Sıcak çarpmasına dikkat

Sıcak çarpması olarak bilinen Hipertermi’de erken müdahale hayati önem taşıyor. Dr. Kayra Aydoğan Taşcı çocuklar, yaşlılar, kalp, yüksek tansiyon, diyabet ve obezite gibi kronik hastalıkları olan bireylerin daha fazla risk altında olduğunu söyledi.

04:00 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:50 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Halk arasında sıcak çarpması olarak bilinen Hipertermi, özellikle sıcak ve nemli hava koşullarına maruz kalındığında ortaya çıkıyor. Ciddi sağlık sorunu yaşayan kişilere sıcak çarpması sorunu yaşadığında erken müdahale edilmesi hayati önem taşıyor.

KORUNMAK MÜMKÜN

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kayra Aydoğan Taşcı, çocuklarda vücudun ısı dengeleme ve terleme mekanizması henüz gelişmediği için, yaşlılarda da ise bu mekanizmanın zayıflaması nedeniyle olası risklere dikkat çekti. Taşcı, bu durumdan korunmanın yollarını şöyle anlattı: "Sıcak havalarda asla yorucu aktiviteler yapmayın. Bol sıvı tüketin ve serin bir yerde sık sık dinlenin. Hafif, açık renkli ve bol kıyafetler giyin."

Bu belirtilerde zaman kaybetmeyin!

Taşcı, "Yüksek vücut ısısı, artan kalp hızı, baş ağrısı ve baş dönmesi, mide bulantısı, kas krampları, susama hissinde artış, aşırı terleme, kafa karışıklığı, zihinsel durum değişikliği, konuşma bozukluğu ile sersemlik ve huzursuzluk hissi yaşandığında hekime başvurun" değerlendirmesi yaptı.



#hipertermi
#sıcak çarpması
#hava sıcaklığı
#Aktüel
#Sağlık
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