Sıcak çarpmasına dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kayra Aydoğan Taşcı, çocuklarda vücudun ısı dengeleme ve terleme mekanizması henüz gelişmediği için, yaşlılarda da ise bu mekanizmanın zayıflaması nedeniyle olası risklere dikkat çekti. Taşcı, bu durumdan korunmanın yollarını şöyle anlattı: "Sıcak havalarda asla yorucu aktiviteler yapmayın. Bol sıvı tüketin ve serin bir yerde sık sık dinlenin. Hafif, açık renkli ve bol kıyafetler giyin."