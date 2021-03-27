Sıddıki için yardım çığlığı

Afiye Sıddıki, üç çocuğuyla birlikte Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitmek üzere yoldayken ortadan kayboldu. 2008 yılında ortaya çıktı ve ABD tarafından hapse atıldı. Bu beş yıllık süreçte Afganistan’daki Bagram hapishanesinde ve Guantanamo’da tutuldu. Fevziye Sıddıki kaybolan üç yeğeni için büyük mücadele verdiklerini söyledi ve şöyle devam etti: “Kaçırılırken yanında Ahmet, Meryem ve Süleyman vardı. 2008 yılında Ahmet’i Afganistan’da bir kampta bulduk. Meryem’i 2011’de teslim ettiler. Süleyman henüz altı aylıktı ve başına ne geldi bilmiyoruz.”

86 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

New York’ta 2010 yılında yargılanan Sıddıki, 86 yıl hapse mahkûm edildi. Sıddıki’nin gözaltındayken ABD askerlerini öldürmeye çalıştığını iddia ediliyor. Bu konuda Fevziye Sıddıki şunları ifade etti: “Gördüğü işkencelerden bir deri bir kemik kalan Afiye’nin altı askerin arasından tüfeği alıp ateş ettiğini söylediler ve onu vurdular. Karnından yaralandı ve Allah’a şükürler olsun ki öldüremediler. Elinde ateş ettiğine dair barut izi yok, ateş ettiği iddia edilen silahta parmak izi yok. Şahitlerin ifadeleri birbirini tutmuyor. Avukatları delilleri ortaya koydular. Amerika’nın onu adaletli yargılamayacaktı elbette. Onlar da bu davanın haksız bir dava olduğunu biliyor.”

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Fevziye Sıddıki

650 NUMARALI GRİ KADIN

Hapishanede yaşadıklarıyla ilgili duyduklarının çok acı olduğunu belirten Fevziye Sıddıki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı tanıklar, ona Kur’an okumayı bırakması için şiddet uygulandığını söylüyor. ‘Allah’ınız nerede şimdi?’ diye alay ederken bir kafeste kilitli ağlarken gördüklerini iddia ediyorlar. Bagram’daki korkunç işkencelere maruz kaldı. Bagram’ın gri hanımı olarak da bilinen 650 numaralı mahkûmun çığlıklarını duyan tanıklar var. Müslümanlar ümmetin bu kızı için birleşmiş olsalardı, Afiye hala hapiste olmazdı. ”

Yıllardır sesini duymadık

Fevziye Sıddıki, şu anda Teksas Federal Hapishanesi’nde tutulan kardeşiyle uzun zamandır görüşemediklerini dile getirdi ve ekledi: “Son beş yıldır hiç bir aile ferdi onun sesini duymadı. Onunla hiçbir şekilde iletişime geçemiyoruz. Korona virüs sebebiyle hapishanedeki şartların daha da ağırlaştığını duyduk. Teksas eyaletinde çok sert bir kış yaşanıyor ve mahkumların soğukta nedeniyle hayatlarını kaybettiğin duyduk. Ne halde olduğunu bilmiyoruz. Yetkililere ulaşmak ve sesimizi duyurmak için çabalıyoruz. Türkiye’den de bu konuda destek bekliyoruz.”

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ADALETSİZLİĞİ DUYURALIM

Halkının her zaman Türkiye ile özel bir hissettiğini belirten Fevziye Sıddiki şunları dile getirdi: “Türk halkının adalete bağlılığına inanıyorum. Onu kurtarma kampanyasını hep birlikte küresel bir harekete dönüştürelim. Afiye’nin meselesini tek bir kadının sorunu olarak değil, zulmün ve adaletsizliğin altını çizerek destek olmanızı alçakgönüllülükle rica ediyorum. Kız kardeşimiz için birleşir ve başarılı olursak ümmetin haysiyetini ve şerefini yükseltmiş oluruz.”