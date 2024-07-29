SİHA’lara karşı Amerikan İHA’sı

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kamplarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan teröristler itiraflarında ABD’nin örgüte verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu. Örgüte yüzlerce TIR'lık silah ve mühimmat veren ABD, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği, terör operasyonlarının baş aktörü haline gelen İHA ve SİHA’ları durdurmak için örgüte desteğini sürdürüyor. Suriye’de PKK’lı teröristlere Skorsky, Couger ve silahlı helikopter kullanımı ve bakımı eğitimi veren ABD, bir yandan da örgüte kilometrelerce yüksekliğe çıkabilen yeni kamikaze İHA'lar verdi.

HAVADA VURMA PLANI

Süreçle ilgili itiraflarda bulunan teröristler, Türk İHA ve SİHA’larını hedef almak için ABD kontrolünde geliştirilen kamikaze İHA'ların, bölgedeki teröristlerce hazırlanıp, üs bölgesine giden teröristlere teslim edildiği bilgisini paylaştı. Kilometrelerce yüksekliğe çıkabilen İHA'ların havada bulunan İHA/SİHA’ya çarparak düşürülmeye çalıştığına da dikkat çekildi. ABD’nin PKK’ya Türk İHA ve SİHA’larını görebilmek için insansız keşif dronları verdiğini de itiraf etti.

EL BOMBASI SABİTLENİYOR

İtirafçı teröristler ABD’nin Suriye Haseke’deki üssünde eğitim aldıklarını belirterek, kendilerine ABD askerlerince teknik cihazlarla ilgili eğitim verildiğini söyledi. TSK’nın üs bölgelerine yapılan bombalı dron saldırılarında kullandıkları dronları nasıl hazırladıklarını da anlatan itirafçı teröristler, “Model uçak ve dronların altına bomba atar, havan ve el bombası sabitleniyor. Hazırlanan bomba yüklü dron ve model uçaklar PKK’lı teröristlere teslim ediliyor” dedi. Teröristlerin itiraflarında, Fransa ve ABD’nin Suriye’de YPG’ye ortak eğitim verdiği bir kampa da dikkat çekildi.

16 PKK’lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, ‘terörist temizliğine’ ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek” denildi.







