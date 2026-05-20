Siirt'te elektrik faciası: Tadilat yaparken akıma kapılan genç öldü

Olay, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Palamut köyünde meydana geldi. Fırat Üzüm, tadilat için çıktığı müstakil bir evin damında açıkta olan elektrik kablosuna temas ederek akıma yapıldı. Fırat ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fırat Üzüm, kurtarılamadı. Fırat’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.