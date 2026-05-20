Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
Siirt'te elektrik faciası: Tadilat yaparken akıma kapılan genç öldü

Siirt'te elektrik faciası: Tadilat yaparken akıma kapılan genç öldü

15:5020/05/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Fırat’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Fırat’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Siirt'in Pervari ilçesinde evin damında tadilat yaparken elektrik akımına kapılan Fırat Üzüm (17), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Palamut köyünde meydana geldi. Fırat Üzüm, tadilat için çıktığı müstakil bir evin damında açıkta olan elektrik kablosuna temas ederek akıma yapıldı. Fırat ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fırat Üzüm, kurtarılamadı. Fırat’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Siirt
#Pervari
#Palamut köyü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü ne zaman, yarım gün mü?