Siirt'te evinde bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi Ankara'da toprağa verildi

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenmiş, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Siirt'te evinde bıçaklanarak öldürülen 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin cenazesi Ankara'da defnedildi. Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları katıldı.

Siirt'in Barış Mahallesi'nde yaşadığı lojmanda dün bıçaklanmış halde bulunan 2 çocuk annesi Börülce'nin cenazesi, Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.


Börülce'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları katıldı.


Barış Mahallesi'ndeki lojmanda yaşayan 2 çocuk annesi Börülce'den haber alınamaması üzerine ihbarda bulunulmuş, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.


