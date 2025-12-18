Kocası il dışındaydı: İki çocuk annesi dehşeti yaşadı

Siirt’te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39), evinde bıçaklanmış halde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.
Siirt'te sabah saatlerinde Barış Mahallesi’ndeki apartmanda yaşayan Börülce’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gülhan Börülce’nin bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından Börülce’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, kadının eşinin işi nedeniyle il dışında olduğu öğrenildi.