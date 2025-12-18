Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
Kocası il dışındaydı: İki çocuk annesi dehşeti yaşadı

Kocası il dışındaydı: İki çocuk annesi dehşeti yaşadı

17:1518/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Siirt'te sır ölüm.
Siirt'te sır ölüm.

Siirt’te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39), evinde bıçaklanmış halde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Siirt'te sabah saatlerinde Barış Mahallesi’ndeki apartmanda yaşayan Börülce’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gülhan Börülce’nin bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından Börülce’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, kadının eşinin işi nedeniyle il dışında olduğu öğrenildi.



#Siirt
#cinayet
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DURUM: 11. Yargı Paketi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İnfaz düzenlemesi, genel af...