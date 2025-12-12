Yeni Şafak
Sokak ortasında vahşice öldürüldü: 19 yaşındaki genç defalarca bıçaklandı

Sokak ortasında vahşice öldürüldü: 19 yaşındaki genç defalarca bıçaklandı

16:56 12/12/2025, Cuma
12/12/2025, Cuma
IHA
Polis şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.
Polis şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.

Adana’da sabah saatlerinde kan donduran bir cinayete sahne oldu, 19 yaşındaki genç defalara bıçaklanarak sokak ortasında öldürülmüş halde bulundu.

Adana’nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında sokakta kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin 19 yaşındaki Murat İnanmaz olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, İnanmaz’ın defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Gencin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Cinayetin faillerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.




#Adana
#cinayet
#emniyet
