Sokak ortasında vahşice öldürüldü: 19 yaşındaki genç defalarca bıçaklandı

Adana’nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında sokakta kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin 19 yaşındaki Murat İnanmaz olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, İnanmaz’ın defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.