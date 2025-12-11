Yeni Şafak
Güllü'nün kızına cinayet suçlaması

04:0011/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Tuğyan Ülkem Gülter.

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Yurt dışına çıkmaya hazırlanan Gülter ve Ulu’nun canlandırma sırasında ve 3 farklı zamanda verdikleri ifadelerde çelişkiler olduğu öğrenildi.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan bir kişinin daha gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İKİLİNİ İFADESİNDE ÇELİŞKİ VAR

Bilirkişilerin Tut'un düştüğü yerdeki incelemelerini göz önünde bulunduran Başsavcılık, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındayken valizleriyle yakalandıkları belirtilen Gülter ve Ulu'nun, canlandırma sırasında verdikleri ifadeler ile 3 farklı zamanda verdikleri ifadelerin çelişkili olduğunu değerlendirdi. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu kişilerle ilgili fiziki ve teknik takip başlatıldı. Gülter ve Ulu'nun kuvvetli somut delillerin dosyaya girmesiyle "kasten öldürme" suçundan gözaltına alındığı soruşturma kapsamında gizlilik

kararı da verildi.

TİTİZ ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, titiz çalışma yürüttüklerini belirtti. Başsavcı Öksüz, “Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri” diye konuştu.

26 Eylül’de hayatını kaybetmişti

  • Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takibe alınan Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova’ya getirilmişti.



