Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır'da öldürülen İlayda'nın katili 5 ay sonra Şırnak'ta yakalandı

Diyarbakır'da öldürülen İlayda'nın katili 5 ay sonra Şırnak'ta yakalandı

10:1016/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
İlayda Alkaş, Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.
İlayda Alkaş, Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır'da bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı İlayda Alkaş'ı (22) öldüren Cemal Alpaslan (30), 5 ay sonra Şırnak'ta yakalandı.

Diyarbakır'da İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıktıktan sonra ailesiyle birlikte evine gittiği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Alkaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, kurtarılamadı. Alkaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.


Polis, cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemal Alpaslan'ın, Şırnak'ta olduğu belirlendi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan'ı Silopi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınana alınan şüphelinin Diyarbakır'a sevk edileceği öğrenildi.



#diyarbakır
#ilayda alkaş
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI ŞEKİLLENİYOR: Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?