Diyarbakır'da öldürülen İlayda'nın katili 5 ay sonra Şırnak'ta yakalandı

Diyarbakır'da İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıktıktan sonra ailesiyle birlikte evine gittiği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Alkaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, kurtarılamadı. Alkaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.