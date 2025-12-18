Yeni Şafak
Siirt’te yoğun kar yağışı: 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te yoğun kar yağışı: 10 köy yolu ulaşıma kapandı

10:4318/12/2025, Perşembe
IHA
Siirt’te 10 köyün ve Pervari-Van bağlantısı sağlayan yol, kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Pervari
’de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçeye bağlı yaklaşık 10 köyün ulaşımını sağlayan ve aynı zamanda Pervari-Van/Çatak bağlantısını oluşturan grup köy yolunda kar temizleme çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri dün geceden bu yana yoğun mesai harcıyor.


Karla mücadele çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yolun kapanmasının ardından açma ve genişletme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:


"Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatları ve direktifleri doğrultusunda Pervari ilçemizde yoğun bir mesai yürütmekteyiz. Şu ana kadar kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Bu yolu kullanacak olan sürücülerimizin araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmalarını rica ediyoruz."


