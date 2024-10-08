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Tekirdağ
Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi

10:038/10/2024, Salı
AA
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Sıla bebek dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.
Sıla bebek dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bebeğin cenazesinin öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesini, adli tıp incelemesinin ardından aile yakınları teslim aldı.

Sıla bebeğin gözyaşı döken yakınlarına Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri destek oldu.

Bebeğin cenazesinin öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'nin "uyanmadığını" belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.
Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki yaşındaki Sıla bebek cinsel istismara uğradı: Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü iki yaşındaki Sıla bebek beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmış, bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e çıktı. Bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (33) ile komşusu Kani A. (35) da tutuklandı.

İki yaşındaki bebeğe cinsel istismar olayında korkunç detaylar: Annesi örtbas etmiş! Diş izleri inceleniyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki S.Y. adlı bebeğin soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Annenin savcılıktaki ifadesinde, "kızını komşularına bıraktığını, sonrasında evde banyo yaptırırken bebeğin bezinde kan gördüğünü, kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği belirtildi. Tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan 2 yaşındaki talihsiz bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi de tespit edildi. Diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı.


#Tekirdağ
#Malkara
#Sıla bebek

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