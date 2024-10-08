Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü iki yaşındaki Sıla bebek beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmış, bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e çıktı. Bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (33) ile komşusu Kani A. (35) da tutuklandı.