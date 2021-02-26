Gündem Silici-2 operasyonu ile akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapanlar yakalandı
İSTANBUL

Silici-2 operasyonu ile akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapanlar yakalandı

İstanbul merkezli 36 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik "Silici 2" operasyonu düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Silici operasyonunda ikinci dalga.
Silici operasyonunda ikinci dalga.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesindeİstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul merkezli bugün 36 ilde eş zamanlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik “Silici 2" operasyonu gerçekleştirildi.

“Silici 2" operasyonu 15-16 Ocak tarihinde gerçekleştirilen “Silici" operasyonun devamı oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: Silme programına oyun sitesi süsü vermişler
GÜNDEM
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: Silme programına oyun sitesi süsü vermişler
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM Birimlerince belirlendi. Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi.

Kocaeli'de 14 ton 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
GÜNDEM
Kocaeli'de 14 ton 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale'de kaçak akaryakıt operasyonu: 6 gözaltı
GÜNDEM
Kırıkkale'de kaçak akaryakıt operasyonu: 6 gözaltı

Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı operasyonundan ilk görüntüler
OYNAT 00:58
Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı operasyonundan ilk görüntüler
KOM Dairesi ve MASAK koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen ve 'silici' adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçıran 220 kişi yakalandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonunda 608 milyon litrelik satış verisinin sistemden silindiği belirlendi. Operasyona ait ilk görüntüler de gelmeye başladı.
Abone Ol Google News
İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

Barajlardaki doluluk oranı yükselmeye devam ediyor.
Vahşetin adı: Hocalı katliamı

Vahşetin adı: Hocalı katliamı

​Gazeteci Sevil Nuriyeva, Hocalı'da yaşananları anlatmıştı.
Silici-2 operasyonu ile akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapanlar yakalandı

ABD'yi köşeye sıkıştıracak

Geleceğin mucitleri yetişecek

Geleceğin mucitleri yetişecek

​Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor.

​Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı belli oldu.
Köprü yolu kuruluyor

Köprü yolu kuruluyor

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme.
Şimşekler taburu

Şimşekler taburu

Teröristlerin korkulu rüyası.
Günlük kazançları 50 bin TL

Günlük kazançları 50 bin TL

Evlerinde üretip tüm Türkiye'ye satıyorlar.
14 adrese<br>PKK operasyonu

14 adrese
PKK operasyonu

​Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Patlayan<br>soba üç can aldı

Patlayan
soba üç can aldı

​Acı haber Denizli'nin Honoz ilçesinden geldi.
Umut mart ayında

Umut mart ayında

​İkinci el otomobille ilgili dikkat çeken açıklama.
Mobil uyarı<br>sistemi kuruluyor

Mobil uyarı
sistemi kuruluyor

​Afet ve acil durumlarda devreye girecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.