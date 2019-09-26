İstanbul’da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor.
OYNAT 00:19
Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor. Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
İHA
Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor.
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