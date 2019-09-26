Gündem Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
İSTANBUL

Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı

Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı

İstanbul’da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.

Haber Merkezi IHA
Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.
Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.

İstanbul’da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor.

Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
OYNAT 00:19
Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor. Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.


Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İHA
Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor.

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