Gündem Silivride deprem öncesi olan çatlaklar deprem sonrası daha da büyüdü
İSTANBUL

İstanbul Silivri'de deprem öncesi olan çatlaklar deprem sonrası daha da büyüdü

Silivri'de deprem öncesi olan çatlaklar deprem sonrası daha da büyüdü

İstanbul Silivri'de dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bir parkta daha önce görülen çatlaklar deprem sonrası daha da büyüyerek ilçede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Belediye ekipleri çatlaklar ile ilgili çalışma başlattı.

Haber Merkezi IHA
Deprem sonrası çatlakların büyüdüğü görüldü.
Deprem sonrası çatlakların büyüdüğü görüldü.

İstanbul Silivri’de 5,8 büyüklüğünde deprem sonrasında çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçirirken çevrede oluşan hasarlar günün ilk ışıklarıyla birlikte kendisini ortaya çıkardı.

Silivri Yoğurtçu Parkı’nda her gün onlarca kişinin kullandığı yürüyüş parkurunda daha önceden ufak çatlaklar bulunan zemin dünkü deprem sonrasında belirginleşerek metrelerce uzadığı görüldü.

Deprem anında Silivri'de vatandaşların panikle koşturduğu anlar
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Deprem anında Silivri'de vatandaşların panikle koşturduğu anlar
Silivri'de vatandaşların deprem anında panik içinde koşturduğu anlar kameralara yansıdı. Deprem sırasında bir binanın bacası yıkıldı, bazı vatandaşların yaralandığı öğrenildi.

Aynı parkın içerisinde bulunan ve vatandaşların afet durumunda toplanma yeri olarak kullanılan yeşillik alan içerisinde de daha önceden belli belirsiz olan çatlaklar dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyüyerek vatandaşları tedirgin etti. Dün gece çok sayıda vatandaşın evine gitmek yerine bu parkta kaldığı öğrenilirken, belediye ekipleri çatlaklar ile ilgili çalışma başlattı.

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Silivri'de dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bir parkta daha önce görülen çatlaklar deprem sonrası daha da büyüyerek ilçede yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

"Çatlaklar daha önceden de vardı deprem sonrası daha da belirginleşti"

Yürüyüş yolunda çatlakların daha öncede olduğunu söyleyen Kaan Kişi, "Dün ben durakta duruyorken o sırada sallantı oldu. Sallantı sonrası bütün millet dışarıya çıktı. Yerdeki görmüş olduğunuz çatlaklar vardı ancak daha önce bu kadar belirgin değildi. Depremden sonra biraz daha belirgin hale gelmişler. Dün gece sabaha kadar bu arazide insanla doluydu herkes burada kaldı. Her şey Allah’tan yapacak bir şey yok" dedi.

Belediye ekipleri çatlaklar ile ilgili çalışma başlattı.

"Her gün bu yolu kullanıyorum bu çatlaklar yoktu"

Dün yaşanan deprem sonrasında çatlakların iyice belirginleştiğini aktaran Endis Yıldırım, "Dünkü 5.8’lik deprem sonrasında çatladı sanırım. Dün gece herkes sokakta kaldı. Korkudan kimse içeriye giremedi insanlar şu an çok korkuyorlar. Dünkü sarsıntıdan sonra olmuş olabilir ben her gün bu yolu kullanıyorum bu çatlakları görmüyordum. Tarla içerisinde de çatlaklar var" diye konuştu.

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