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Silivri'de otluk alanda yangın

İstanbul'un Silivri ilçesi Selimpaşa mahallesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaklaşık 5 dönümlük alan alevlerden etkilendi.

17:58 - 30/07/2024 Salı
DHA
İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Selimpaşa mahallesi Doğantepe bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, çevredeki yangının ağaçlara ve çiftlik evlerine sıçramaması için uğraş verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlerden yaklaşık 5 dönümlük alanın etkilendiği öğrenildi.


#İstanbul
#Silivri
#Selimpaşa
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