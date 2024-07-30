Silivri'de otluk alanda yangın

Selimpaşa mahallesi Doğantepe bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, çevredeki yangının ağaçlara ve çiftlik evlerine sıçramaması için uğraş verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlerden yaklaşık 5 dönümlük alanın etkilendiği öğrenildi.