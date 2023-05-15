Sinan Oğan sürprizi

Zafer Partisi ve Adalet Partisi’nin kurduğu ATA İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan yüzde 5,28 oyla sandıkta sürpriz bir sonuç yakaladı. Zafer Partisi yüzde 2,03, Adalet Partisi yüzde 0,19 oy aldı. Oğan’a Türkiye genelinde, aday gösterildiği ittifak partilerinin aldığı toplam oydan daha yüksek oy geldi. Bu da FETÖ’nün kaset iftirasıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin oylarının Oğan’a gittiği şeklinde yorumlandı. Oğan, 2,7 milyondan fazla kişinin oyunu aldı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Oğan’ı telefonla arayıp seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti.

MEMLEKET’TE HAYAL KIRIKLIĞI

Adaylıktan çekilen ancak oyları sayılan İnce yüzde 0,45 oy aldı. İnce’ye Türkiye genelinde 232 bin kişi oy verdi. Yarışa devam edeceklerini söyleyip Memleket Partisi’ne oy isteyen İnce’nin bu talebi ise karşılık bulmadı. Memleket Partisi Türkiye genelinde aldığı yüzde 0,91 oyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Memleket Partisi’ne 457 bin civarında oy çıktı.

İkinci tur hesabı

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, oyunu başkent Ankara'da kullanan liderlerden. Eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep'le Çankaya'daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen Oğan, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. “Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun” diyen Oğan vatandaşlarla sohbet edip okuldan ayrıldı. Gece saatlerinde kesin sonuçlar açıklanmadan değerlendirmelerde bulunan Oğan, seçimin ikinci tura kalması halinde sonucu kendilerinin belirleyeceğini söyledi: “Şu an asla şunu veya bunu destekleyeceğiz demiyoruz, demeyeceğiz. İstişareler sonucu bir karar vereceğiz.”







