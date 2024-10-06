Sınıra 7x7’lik hendek

Türkiye-İran sınırında kaçak geçiş ve yasa dışı faaliyetlere karşı alınan güvenlik tedbirleri kapsamında modüler beton duvar ve hendek çalışmalarında sona gelindi. 455 km’lik beton duvar hattının 331 km’lik kısmı tamamlandı. Duvar jiletli tellerle de çevriliyor. Beton duvarın yanı sıra oluşturulan geniş hendekler de sınır güvenliğinde kritik öneme sahip. 597 km’lik hendek çalışmasının da 505 km’si bitti. Daha önce 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinlikte kazılan hendekler de 7’şer metre derinlik ve genişlikte olacak şekilde düzenlendi. Düzinelerce iş makinesinin hendek kazı çalışmalarına aralıksız devam ettiği bilgisini veren askeri yetkililer, hendeklerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.