Sis Dağı'nın zirvesinde horon coşkusu

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinin Sis Dağı zirvesinde “202. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri” yapıldı. Şalpazarı Belediyesince organize edilen şenlik, 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı’nın zirvesindeki yaylada yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şenlik alanında bir araya gelenler, kemençe eşliğinde horon oynadı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karadeniz’de yüzyıllardır süren yayla şenliğinin insanların gönlünde birbirine karşı köprü oluşturan bir eğlence organizasyonu olduğunu söyledi.

BU TÜR ŞENLİKLERİ DESTEKLİYORUZ

Binlerce insanın bir araya geldiği belirten Zorluoğlu, “Sevgi ve muhabbet yerleri buralar, aynı zamanda kemençe ve horon eşliğinde büyük bir eğlence yeri oluyor. Bu tür şenlikleri desteklemeye özel gayret gösteriyoruz. İnsanlarımız bir araya gelip sıkıntıları da güzellikleri de burada paylaşıyorlar” dedi. Zorluoğlu, yüzyıllardır devam eden bu geleneğin bin yıllarca sürmesi için çocukların ve gençlerin şenliklerde yer alması gerektiğini de kaydetti.

50 BİN KİŞİ SİS DAĞI’NA AKIN ETTİ

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da yaklaşık 50 bin kişinin şenliğe katıldığını ifade ederek, “Bu cennet mekanda Sis Dağı şenliklerimizi yapıyoruz. Burada bir gün öncesinde han yanında horonlar kurulur, eğlenceler düzenlenir. Burada yılda bir defa yapılan şenliklere yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlarımız katılıyor. Burada vatandaşlarımız pikniklerini yapıyor. Bu bölge çimenin bozulmadığı, sahile en yakın en yüksek dağıdır. Herkesi buraya bekliyoruz. Sadece şenliklerde değil her zaman gelebilirler” diye konuştu.

KÜLTÜRÜMÜZÜ İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Zeynep Söyler ise yayla şenliklerine katılmak için İstanbul’dan geldiğini dile getirerek, “Dün Kadırga’ya gittik, bugün buraya geldik. Şenliklerimiz çok güzel geçiyor. Kültürümüzü ileriye taşımaya çalışıyoruz. Fistanımız, kuşaklarımız, tülbendimiz böyle güzel kıyafetleri giyiyoruz.” dedi. Yöre kadınlarının giyindiği rengarenk kıyafetlerin dikkati çektiği şenlikte mahalli sanatçılar konser verdi.







