Sismometre kuyusu artacak

AFAD, istasyon kurulumlarına ilişkin temasları sürdürüyor. Derinliği yüz metreyi bulan derin kuyu deprem gözlem merkezlerinden yurt içinde 6 tane bulunuyor. Çanakkale, İzmir, Kahramanmaraş, Balıkesir, Denizli ve Afyonkarahisar'da faaliyette olan kuyularda, dibe yerleştirilen sismometreler yardımıyla büyük depremler öncesi ve sırasında meydana gelen fiziksel süreçler incelenerek gözlemleniyor. Bu istasyonların sayısını uzun vadede 36'ya kadar çıkarmayı hedefleyen AFAD, komşu ülkelere de açılacak. Komşularda kazılacak 9 adet derin kuyu için AFAD, ilgili ülkelerle yazışmaları sürdürüyor.

GÜNDEM Parkta yattılar