Gündem Sismometre kuyusu artacak
İSTANBUL

Sismometre kuyusu artacak

Silivri açıklarındaki depremle sarsılan Türkiye, deprem aktivitesini artık yurtdışından başlayarak ölçecek. Komşu ülkelerde 9 adet derin kuyu deprem gözlem istasyonu kurulması planlanıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
İzmir'de bulunan AFAD'a ait derin kuyu deprem gözlem istasyonu
İzmir'de bulunan AFAD'a ait derin kuyu deprem gözlem istasyonu

AFAD, istasyon kurulumlarına ilişkin temasları sürdürüyor. Derinliği yüz metreyi bulan derin kuyu deprem gözlem merkezlerinden yurt içinde 6 tane bulunuyor. Çanakkale, İzmir, Kahramanmaraş, Balıkesir, Denizli ve Afyonkarahisar'da faaliyette olan kuyularda, dibe yerleştirilen sismometreler yardımıyla büyük depremler öncesi ve sırasında meydana gelen fiziksel süreçler incelenerek gözlemleniyor. Bu istasyonların sayısını uzun vadede 36'ya kadar çıkarmayı hedefleyen AFAD, komşu ülkelere de açılacak. Komşularda kazılacak 9 adet derin kuyu için AFAD, ilgili ülkelerle yazışmaları sürdürüyor.

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