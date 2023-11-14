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Site yöneticisini kemerle boğarak öldürmüştü: Korkunç cinayet öncesi bakın ne yapmış

Isparta'da site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ı (71) otoparkta dövüp kemerle boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Süleyman Çelik (49) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılırken, Çelik'in cinayet öncesi eşine attığı mesajlar ortaya çıktı.

12:37 - 14/11/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 12:37 - 14/11/2023 الثلاثاء
DHA
Site yöneticisini kemerle boğarak öldüren sanığın ifadeleri ortaya çıktı.

Site yöneticisini kemerle boğarak öldüren sanığın ifadeleri ortaya çıktı.

Olay, 28 Ocak'ta Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin bodrum katındaki otoparkında meydana geldi. Site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı otoparktaki odada hareketsiz halde görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Süleyman Çelik'in Erdoğan ile tartıştığını, ardından da öldürdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Çelik ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Kemerini çıkarıp boğazına düğüm atmış

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Süleyman Çelik'in temizlik işleri yaparak geçimini sağladığı, cinayetin işlendiği sitede daha önceden çalıştığı, olaydan bir gün önce Hüseyin Cahit Erdoğan'ın kendisini arayarak "Gece bekçiliği için konuşalım" dediği, olay günü de siteye gittiği ve iş teklifini kabul ettiği belirtildi. Maaş konuştukları sırada avans istediği için Erdoğan'ın kendisine küfrettiği, bunun üzerine Çelik'in Erdoğan'a yumruk attığı ve aralarında boğuşmaya başladıkları kaydedildi. Çelik'in, Erdoğan'ı yere yatırıp darbettiği, daha sonra maktulün pantolonundaki kemeri çıkararak, boğazına düğüm atıp, sıkmaya başladığı ve bir süre sonra nefes almamaya başladığı belirtildi. Çelik'in olayın ardından Erdoğan'ı otoparktaki odanın bir köşesine çekerek, üzerini örtü ile kapattığı, onun da üzerine masa koyarak siteden ayrıldığına yer verildi. Çelik'in devamlı temizlik işine gittiği için cebinde eldiven bulundurduğu belirtilen iddianamede, Çelik'in şeker hastası olduğu için anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğine dair ifadeleri de yer aldı.

'Tasarlayarak kasten öldürme' suçu

İddianamede ayrıca Süleyman Çelik'e ait cep telefonu üzerinde yapılan incelemede, eski eşine ait cep telefonuna olay tarihinden önceki akşam "Sabah kahvaltıya son kez bir şey alayım mı" şeklinde mesaj atması, yanında taşıdığı cerrahi eldiveni olay sırasında kullanması, iz bırakmamak için kullandığını ikrar etmesi, olayın gerçekleştiği odaya girmeden etrafı kontrol etmesi değerlendirildiğinde; sanığın olay tarihinden önce öldürme kararını verdiği gerekçesiyle 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği belirtildi. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Çelik'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



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#Isparta
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