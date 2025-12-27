Soğuk havada ısınmak için kürekle halay çeken işçiler ilgi odağı oldu

Dörtyol ilçesinde alt yapı sisteminin yenilenmesi için ekipler soğuk ve yağmur demeden çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sabahın erken saatlerinde soğuk havada ısınmak için kürekle halay çeken 2 işçinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İşçilerin kürekle halay çektikleri anlar ilgi odağı oldu.