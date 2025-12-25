Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Polisten kaçamadılar: 5 firari hükümlü yakalandı

Polisten kaçamadılar: 5 firari hükümlü yakalandı

15:5125/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Asayiş operasyonu.
Asayiş operasyonu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan hapis cezası ile aranan 5 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E., kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.S. ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.A., kaçakçılık suçundan 1 yıl hapis cezasıyla aranan A.D., evli olmasına rağmen başkasıyla evlenme işlemi yaptırmak suçundan 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B. adlı 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

#Hatay
#iskenderun
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı namazı saati: 25 Aralık Perşembe yatsı ezanı kaçta okunacak?