Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Kısıtlama saat 18.30 itibarıyla sona erdi.

TYT DÜN TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün tamamlandı. TYT saat 10.15'te başladı ve adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı.

İLK ÖNCE AYT BAŞLADI

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YDT (Yabancı Dil Testi) ise bugün yapıldı. İlk önce saat 10.15'te başlayan ve 180 dakika süren AYT yapıldı.

AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluşuyordu. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatından 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşuyordu. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek Felsefe sorularından 6 soru yer aldı. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise Fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklindeydi.

YDT SAAT 15.45'TE GERÇEKLEŞTİ

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başladı ve adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alıyordu.

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81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bugün 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

SONUÇLAR 28 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

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