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İSTANBUL

Son dakika: 15 Temmuz köprüsünde deprem

Bakanlıktan 'köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama

Sosyal medyada hızla yayılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştuğu iddia edilen görüntüler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Haber Merkezi DHA
Sosyal medyada paylaşılan bu görsel ile köprünün hasar gördüğü iddia edilmişti.
Sosyal medyada paylaşılan bu görsel ile köprünün hasar gördüğü iddia edilmişti.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafı paylaşılarak, hasar gördüğü iddia edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, depremde köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti. Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.

AFAD'dan açıklama geldi

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) yapılan yazılı açıklamada ise "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi" denildi.

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