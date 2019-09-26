Bakanlıktan 'köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama

Sosyal medyada paylaşılan bu görsel ile köprünün hasar gördüğü iddia edilmişti.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafı paylaşılarak, hasar gördüğü iddia edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, depremde köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti. Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında #deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde hasar oluştuğuna dair fotoğraflar paylaşılıyor. ‘Köprüde kopma oldu’ diye gösterilen yerde bayrak asmak için platform var ve hep oradaydı. https://t.co/nY3y6Xw6Pn pic.twitter.com/DoRy4xK9of — Ersin Çelik 🇹🇷 🖊 🗒 (@ersinceliq) September 26, 2019

AFAD'dan açıklama geldi

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) yapılan yazılı açıklamada ise "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi" denildi.

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