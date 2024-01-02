İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Bursa İl Başkanlığında konuştu. Yerlikaya, düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan Mobil Göç Noktası filosunun 1 Kasım'dan itibaren 155 araca yükseleceğini belirterek, "Bütün büyükşehirlerde biz düzensiz göçle ilgili, yani aramızda bir tane kaçak göçmen olmayacak şekilde bunların yakalanmasını ve kendi ülkelerine de sınır dışı edilmelerini sağlamış olacağız" dedi.