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Üç ilde 'Kafes-27 Operasyonu': 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

Antalya merkezli üç ilde Kafes-27 Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:47 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 09:27 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
'Kafes-27 Operasyonu'nda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.
'Kafes-27 Operasyonu'nda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen "Kafes-27" operasyonunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, operasyona devam edildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat ŞAHİN’in adını kullanan”; ŞAHİNLER" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda;



📌 Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri,

📌Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları,

📌Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve

📌Kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.



Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre;

📌 3️⃣ adet ruhsatsız tabancaya ve

📌 Çok miktarda fişeğe el konuldu.






#Kafes oeprasyonu
#Antalya
#Şahinler
#İlkay Yılmaz
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