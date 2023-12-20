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AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 6,92 kilometre olarak açıklandı.
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15 dakika önce
AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 6,92 kilometre olarak açıklandı.
AFAD'ın verilerine göre Gümüşhane Kelkit’te önce 4.3, ardından da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi, Yedisu Fayı’nı tekrardan gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, uzun zamandır uyardığı ve büyük bir depremin meydana gelebileceğini ifade ettiği Yedisu Fayı’nın bu depremlerle stres yüklendiğini söyledi ve beklenen o açıklamayı yaptı.
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