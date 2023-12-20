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Balıkesir'de sabah saatlerinde korkutan deprem

Balıkesir yeni güne depremle uyandı. Altıeylül ilçesinde saat 07.21'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 6.92 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:38 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 07:46 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.


Depremin derinliği 6,92 kilometre olarak açıklandı.



 







#Balıkesir
#Altıeylül
#Deprem
#Balıkesir deprem
15 dakika önce
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