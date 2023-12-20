AFAD'ın verilerine göre Gümüşhane Kelkit’te önce 4.3, ardından da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi, Yedisu Fayı’nı tekrardan gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, uzun zamandır uyardığı ve büyük bir depremin meydana gelebileceğini ifade ettiği Yedisu Fayı’nın bu depremlerle stres yüklendiğini söyledi ve beklenen o açıklamayı yaptı.